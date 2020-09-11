На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии были утверждены форма и размеры избирательных бюллетеней. Напомним, что 29 ноября в Приднестровье во второй раз пройдёт День единого голосования, когда будут избираться депутаты всех уровней, а также главы сельских (поселковых) администраций.
Если в городах на руки будут выдаваться бюллетени двух видов, то в сельской местности четырёх. Все они будут разных цветов (кстати, они будут другими, чем пять лет назад), а бюллетень по выборам депутатов сельских (поселковых) советов будет ещё и меньше остальных. Как подчеркнула, представляя образцы бюллетеней, председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая, это заметно упрощает сортировку при подсчёте голосов. Бюллетени, как и в предыдущие электоральные кампании, будут снабжены несколькими степенями защиты. Сколько их и каковы они, держится в тайне, пишет novostipmr.com.
Избирательная кампания началась 3 сентября. На сегодняшний день, по словам Елены Городецкой, выдвинулись пятеро кандидатов в депутаты Верховного Совета. Процесс выдвижения идёт и на местном уровне.
Сегодняшнее заседание ЦИК ПМР проходило в знаменательный для республики день. 14 лет назад состоялся референдум, на котором при явке в 78,55% за независимость Приднестровья с последующим свободным вхождением в состав Российской Федерации проголосовали 97,1% приднестровцев.
Говоря о значимости этого события, Елена Городецкая подчеркнула: «Для Центральной избирательной комиссии это бесценный опыт и предмет особой гордости, потому что этот референдум является одним из столпов нашей государственности, нашей независимости. Центризбирком возглавлял работу по организации голосования, которое было проведено в условиях максимальной открытости, при широчайшем участии международных наблюдателей и в атмосфере воодушевления. Тогда наш народ решал свою судьбу». novostipmr.com