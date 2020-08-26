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Украина и Молдова договорились о совместном контроле в двух пунктах пропуска

Украина и Молдова договорились о совместном контроле в двух пунктах пропуска

Украина и Молдова подтвердили возможность введения совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую границу для автомобильного сообщения «Кучурган - Первомайск» и «Рени - Джюрджюлешть».

Об этом шла речь во время заседания Консультативного совета Миссии Европейского Союза по оказанию приграничной помощи Украине и Молдове EUBAM, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

«16 сентября 2020 года состоялось 34-е заседание Консультативного совета Миссии Европейского Союза по оказанию приграничной помощи Украине и Молдове... На повестку дня заседания были вынесены вопросы внедрения процедур полноценного совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-молдавскую государственную границу для автомобильного сообщения «Кучурган - Первомайск» и «Рени - Джюрджюлешть», - говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны подтвердили возможность введения полноценного совместного контроля в этих пунктах пропуска после окончательного завершения работ по реконструкции их инфраструктуры.

Во время заседания также были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества с EUBAM по борьбе с трансграничной преступностью и обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

Пограничные и таможенные ведомства Украины и Молдовы подтвердили актуальность проведения совместных правоохранительных операций на общем участке государственной границы и выразили свою готовность к участию в этих совместных мероприятиях.

Следующее заседание Консультативного совета состоится в январе 2021 года.

По информации пресс-службы, участие в заседании приняли представители министерств иностранных дел, пограничных и таможенных ведомств Украины и Республики Молдова, представительств Европейского Союза в Украине и Республике Молдова, Международной организации по миграции, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ukrinform.ru
  • Сегодня, 21:00
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