Мозаичное панно в здании автовокзала города Бендеры внесли в Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия ПМР. За такое решение накануне проголосовали депутаты Верховного Совета. Этот объект представляет собой историко-культурную ценность и нуждается в охране государства, а потому парламентарии поддержали инициативу Госслужбы по культуре и историческому наследию, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Мозаичное панно (триптих), которое состоит из трех элементов - «Старые Бендеры», «Новый город» и «Красная площадь», - внесено в раздел 3 реестра «Памятники искусств». Композиция находится в Бендерах, в здании автовокзала. Теперь собственнику придется поддерживать сохранность объекта советского монументального искусства.
«Триптих исполнен очень известными в советское время художниками-архитекторами, в том числе таким автором, как Валентин Меднек. Ему принадлежит не одно здание, построенное в Бендерах. Во многих изданиях по изобразительному искусству СССР этот триптих был указан, поэтому столь важно его сохранить.
Была организована государственная историко-культурная экспертиза: свое мнение высказывали специалисты, архитекторы и художники. В частности, речь шла о том, что именно этот триптих и его появление внесли значительный вклад в развитие монументального искусства советского периода», – рассказала начальник Управления историко-культурного наследия Госслужбы по культуре Марина Кашлева.
С момента включения в Единый реестр памятников культурного наследия этот недвижимый объект находятся под государственной охраной и на него распространяются все нормы законодательства, связанные с процедурами изучения, сохранения и реставрации. bendery-ga.org