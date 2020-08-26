Dnestr.TV

 
0

Панно на автовокзале внесли в госреестр объектов культурного наследия

Панно на автовокзале внесли в госреестр объектов культурного наследия

Мозаичное панно в здании автовокзала города Бендеры внесли в Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия ПМР. За такое решение накануне проголосовали депутаты Верховного Совета. Этот объект представляет собой историко-культурную ценность и нуждается в охране государства, а потому парламентарии поддержали инициативу Госслужбы по культуре и историческому наследию, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.

Мозаичное панно (триптих), которое состоит из трех элементов - «Старые Бендеры», «Новый город» и «Красная площадь», - внесено в раздел 3 реестра «Памятники искусств». Композиция находится в Бендерах, в здании автовокзала. Теперь собственнику придется поддерживать сохранность объекта советского монументального искусства.

«Триптих исполнен очень известными в советское время художниками-архитекторами, в том числе таким автором, как Валентин Меднек. Ему принадлежит не одно здание, построенное в Бендерах. Во многих изданиях по изобразительному искусству СССР этот триптих был указан, поэтому столь важно его сохранить.

Была организована государственная историко-культурная экспертиза: свое мнение высказывали специалисты, архитекторы и художники. В частности, речь шла о том, что именно этот триптих и его появление внесли значительный вклад в развитие монументального искусства советского периода», – рассказала начальник Управления историко-культурного наследия Госслужбы по культуре Марина Кашлева.

С момента включения в Единый реестр памятников культурного наследия этот недвижимый объект находятся под государственной охраной и на него распространяются все нормы законодательства, связанные с процедурами изучения, сохранения и реставрации.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 21:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна