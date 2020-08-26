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Лидеры девяти стран получили Шнобелевские премии

Лидеры девяти стран получили Шнобелевские премии

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидеры еще пяти государств вошли в четверг в число обладателей шуточной Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), присуждаемой за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения. Ежегодно лауреатов объявляют и награждают в Гарвардском университете (штат Массачусетс) в США, однако из-за пандемии на этот раз 30-я церемония оглашения имен обладателей награды транслировалась в записи на сайте improbable.com.

"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении, - сообщил учредитель премии Марк Абрахамс, редактор "Анналов невероятных исследований". - Премия вручается Жаиру Болсонару (Бразилия), Борису Джонсону (Великобритания), Нарендре Моди (Индия), Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору (Мексика), Александру Лукашенко (Белоруссия), Дональду Трампу (США), Реджепу Тайипу Эрдогану (Турция), Владимиру Путину (Россия) и Гурбангулы Бердымухамедову (Туркмения) за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".

"Победители не могут и не будут сегодня с нами", - добавил ведущий, передав "особые поздравления" Лукашенко, которому в 2013 году присудили Шнобелевскую премию в номинации "Премия мира" за "запрет публичных аплодисментов", пишет ТАСС.

Шнобелевская премия, называемая также Антинобелевской премией, вручается "за достижения, которые сначала заставляют смеяться, а затем - задуматься". Она была учреждена в 1991 году журналом "Анналы невероятных исследований" как пародия на Нобелевскую премию. В качестве "награды" организаторы в нынешнем году предлагали склеенный из листов писчей бумаги куб и копию зимбабвийской банкноты в $10 трлн.

С 1999 года Шнобелевская премия вручается в 10 областях, часть номинаций совпадает с Нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно. Награды победители обычно получают из рук нобелевских лауреатов разных лет.
tass.ru
  • Сегодня, 08:24
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