Dnestr.TV

 
0

Нефть в мире подорожала из-за урагана в США

Нефть в мире подорожала из-за урагана в США

Ураган Sally парализовал работу нефтяных компаний Техаса, приостановив примерно 27% добычи нефти и 28% добычи газа в регионе.

Мировые цены на нефть поднялись на фоне новостей о тропическом урагане Sally, который 15 сентября обрушился на юго-восточное побережье США в районе Мексиканского залива. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщило издание Лента со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость фьючерсного контракта на ноябрьскую поставку нефти марки Brent поднялась на 2,3%, до $43,21 за баррель. Цена на американскую нефть WTI с поставкой в октябре также повысилась на 2,3%, до $41,07, сообщает korrespondent.net.

Ураган Sally парализовал работу нефтяных компаний Техаса, приостановив примерно 27% добычи нефти и 28% добычи газа в регионе.

Напомним, мировые цены на нефть подскочили 16 сентября на данных статистики о запасах в США. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,6%, до $42 за баррель.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна