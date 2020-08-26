Ураган Sally парализовал работу нефтяных компаний Техаса, приостановив примерно 27% добычи нефти и 28% добычи газа в регионе.
Мировые цены на нефть поднялись на фоне новостей о тропическом урагане Sally, который 15 сентября обрушился на юго-восточное побережье США в районе Мексиканского залива. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщило издание Лента со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Стоимость фьючерсного контракта на ноябрьскую поставку нефти марки Brent поднялась на 2,3%, до $43,21 за баррель. Цена на американскую нефть WTI с поставкой в октябре также повысилась на 2,3%, до $41,07, сообщает korrespondent.net.
Ураган Sally парализовал работу нефтяных компаний Техаса, приостановив примерно 27% добычи нефти и 28% добычи газа в регионе.
Напомним, мировые цены на нефть подскочили 16 сентября на данных статистики о запасах в США. Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,6%, до $42 за баррель. korrespondent.net