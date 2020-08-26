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Молдова сохранила 175 строчку в рейтинге Международной федерации футбола

Молдова сохранила 175 строчку в рейтинге Международной федерации футбола

В этом месяце сборная Молдовы сыграла два матча в Лиге наций.

В первом была добыта ничья 1:1 с Косово. Встреча прошла на нейтральной территории - в итальянской Парме. Принять соперника дома было нельзя: Молдова не признает независимость Косово, передает publika.md

Шестого сентября молдавская сборная проиграла 0:1 Словении в Любляне. Среди соперников нашей команды по группе Лиги наций выше всех в рейтинге ФИФА находится Греция - на 53-м месте. Словения занимает 64-ю строчку. Косово - на 116-й.

Возглавляет мировую классификацию по-прежнему Бельгия. Сборная Румынии поднялась на три строчки и находится на 34-й позиции.

publika.md
  • Сегодня, 08:30
  • DTV
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