В этом месяце сборная Молдовы сыграла два матча в Лиге наций.
В первом была добыта ничья 1:1 с Косово. Встреча прошла на нейтральной территории - в итальянской Парме. Принять соперника дома было нельзя: Молдова не признает независимость Косово, передает publika.md
Шестого сентября молдавская сборная проиграла 0:1 Словении в Любляне. Среди соперников нашей команды по группе Лиги наций выше всех в рейтинге ФИФА находится Греция - на 53-м месте. Словения занимает 64-ю строчку. Косово - на 116-й.
Возглавляет мировую классификацию по-прежнему Бельгия. Сборная Румынии поднялась на три строчки и находится на 34-й позиции.