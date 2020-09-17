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В России изменили порядок приема в вузы

В России изменили порядок приема в вузы

Минобрнауки утвердило новый, измененный порядок приема в российские вузы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в четверг, 17 сентября.

«Основной акцент — на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей абитуриентов при поступлении в вузы», — говорится в сообщении. Так, со следующего учебного года абитуриенты смогут подавать документы сразу по нескольким родственным специальностям. Кроме того, в министерстве решили сохранить возможность подачи документов в электронном виде — к такой практике вузы пришли во время пандемии коронавируса. Также поступающие смогут вносить изменения в свое заявление о приеме или подать новое, не отзывая первого, сообщает lenta.ru.

Вузам, в свою очередь, разрешили устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору как для всех абитуриентов, так и для тех, кто поступает на базе среднего профессионального и высшего образования. Также вузы смогут самостоятельно устанавливать максимальное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент вправе участвовать в конкурсе. Их может быть от двух до десяти, тогда как раньше заявления разрешалось подавать не более чем на три специальности.

В Миноборнауки решили упростить и саму процедуру зачисления. Так, конкурсные списки теперь должны обновляться ежедневно не менее пяти раз в день, а зачисление будет проводиться в два этапа, а не в три. Иными словами, в ведомстве решили объединить первую и вторую волну зачисления в одну. В случае, если по итогам второго этапа будут оставаться бюджетные места, вузам разрешается проводить дополнительное зачисление на основании конкурсных списков.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки решило пересмотреть систему поощрения сотрудников российских вузов. В министерстве хотят избежать значительного превышения зарплат руководства учебных заведений в сравнении с зарплатами преподавателей.
lenta.ru
  • Сегодня, 08:34
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