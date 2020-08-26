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Информация о криминогенной обстановке

Информация о криминогенной обстановке

В период с 11 по 17 сентября на территории республики зарегистрировано 167 заявлений и сообщений о преступлениях. По 124 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано одно изнасилование (лицо установлено), один грабёж (раскрыт), 37 краж (14 из них раскрыто по горячим следам), один угон транспортного средства. Выявлено и задокументировано семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по шести из них), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД было разыскано 14 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано три госдолжника и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1365 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 29 водителей, которые находились за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено семь таких водителей, г. Бендеры и Рыбницкого района – по шесть, г. Тирасполь – пять, Дубоссарского района – три и Григориопольского – два.

С 11 по 17 сентября на территории республики зарегистрировано 11 пожаров. Погибших нет. Травмы получил один человек (в с. Выхватинцы Рыбницкого района по причине неосторожного обращения с огнём). Три пожара зарегистрировано на территории обслуживания г. Тирасполь (один – в столице и два – в с. Суклея), два – в г. Бендеры, по столько же – на территории Слободзейского района (в сёлах Константиновка и Чобручи) и Рыбницкого района (в сёлах Выхватинцы и Лысая Гора), по одному пожару – в г. Дубоссары и на территории Каменского района (в с. Подойма). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 28 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:17
  • DTV
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