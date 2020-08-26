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В Тираспольском Суворовском военном училище выявили коронавирус

В Тираспольском Суворовском военном училище выявили коронавирус

В Тираспольском суворовском военном училище выявили коронавирус у двух воспитанников и одного офицера-воспитателя 5-го курса. Всех, кто контактировал с ними, протестировали – результаты отрицательные.

По рекомендации Республиканского центра гигиены и эпидемиологии немедленно были прекращены занятия всего курса, на котором выявлены случаи заражения. Педагоги и учащиеся курса находятся на двухнедельной самоизоляции. Проведена полная санобработка помещений и классов, где проводились занятия и где жили суворовцы, сообщается на сайте Минобороны, передает novostipmr.com

Отметим: суворовцы со всех курсов училища живут и занимаются максимально разграниченно. Ввиду того, что обучение проходят ребята из всех уголков Приднестровья, из Республики Молдова и Украины, по решению Министерства просвещения учебный год в ТСВУ начался с 7 сентября. Весь педагогический состав и техперсонал прошли экспресс-тестирование.

В Суворовском училище соблюдаются все установленные противоэпидемические меры. Трижды в день проводится термометрия учащихся, каждые два часа проводится санитарная обработка помещений общего пользования, соблюдается социальная дистанция и иные меры. Ужесточен пропускной режим, отменены посещения в выходные дни.

novostipmr.com
  • Вчера, 18:25
  • DTV
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