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В Румынии нашли украденные книги и работы Галилея, Ньютона и Гойи
Румынская полиция обнаружила в доме в уезде Нямц старинные книги и рукописи, которые оцениваются в более чем 2 500 000 фунтов стерлингов. Они были украдены в Лондоне.
Операция была произведена в сотрудничестве с властями Великобритании и Италии, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro
Среди старинных книг были работы итальянского астронома 17 века Галилео Галилея и ученого Исаака Ньютона, а также испанского художника Франсиско Гойи.
Румынские полицейские считают, что предметы были украдены и вывезены из Англии в период с 2017 по 2019 год. Общая стоимость книг составляет более 2,5 миллиона фунтов стерлингов.
Люди, подозреваемые в совершении преступлений, содержатся под стражей в Англии.
Все мероприятия проводились в рамках совместной следственной группы (JIT BROOKS), созданной властями Румынии, Англии и Италии, а расследование шло под эгидой EUROJUST при поддержке EUROPOL.
point.md
- Вчера, 18:28
- DTV
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