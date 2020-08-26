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Молдаване, находящиеся за границей, могут голосовать с просроченными паспортами

Молдаване, находящиеся за границей, могут голосовать с просроченными паспортами

Молдавские граждане с правом голоса, находящиеся за рубежом, смогут голосовать на президентских выборах 1 ноября, даже если срок действия их паспортов истек.

Хотя это правило не предусмотрено в Кодексе о выборах, оно содержится в регламенте, измененном в сентябре 2019 года, передает ipn.md

Председатель ЦИК РМ Дорин Чимил заявил, что Положение о голосовании граждан Республики Молдова, находящихся за пределами страны, четко определяет особенности организации и проведения голосования на парламентских, президентских и республиканских выборах.

„Согласно регламенту, документами, удостоверяющими личность, на основании которых разрешается участие в выборах за пределами Республики Молдова, являются: паспорт гражданина Республики Молдова, в том числе с истекшим сроком действия; удостоверение личности гражданина Республики Молдова или паспорт моряка”, - уточнил Дорин Чимил.

16 сентября была завершена предварительная регистрация избирателей для голосования на участках, которые будут открыты за рубежом и в приднестровском регионе. Общее количество записей за 2018-2020 годы по завершении процедуры составило 60 тыс., из которых 35 тыс. - это новые записи, сделанные в 2020 году в контексте президентских выборов. Большинство запросов на предварительную регистрацию в течение года были из Италии - 12 067, Великобритании - 9 478, Германии - 6 423 и Российской Федерации - 6 202.

В проекте, переданном Министерству иностранных дел и европейской интеграции, ЦИК предлагает открыть 202 избирательных участка за рубежом.

ipn.md
  • Вчера, 18:35
  • DTV
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