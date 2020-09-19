Были времена, когда Молдавия в прямом смысле слова являлась садом – цветущим, плодоносящим и дарящим республике значительную часть её экономического благополучия. Потом эти времена прошли, знаменитые когда-то гигантские плодовые сады дичали и варварски уничтожались, со временем их место заняли плантации технических либо зерновых культур.
Сейчас можем сказать, что садоводство постепенно возрождается, хотя и в несколько иных формах, чем в советские времена, когда количество могло идти в ущерб качеству. Современный предприниматель-садовод, желая добиться успеха на рынке, не имеет права быть расточительным, его кредо – максимальная эффективность, пишет пресс-служба Госадминистрации города Тирасполь.
Именно этим принципом руководствуется Юрий ДИУЦА – директор ООО «ЕвроРостАгро», руководитель ассоциации садоводов ПМР «Днестровский фрукт», лауреат городского конкурса «Признание-2019» в номинации «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность».
Стать садоводом Юрий Филиппович решил в уже довольно зрелом возрасте, вполне осознанно, руководствуясь больше доводами разума, чем эмоциями. Впрочем, до этого момента он приобрёл достаточный опыт в сфере бизнеса, с 1999 года организовав и возглавив ООО «Орландо» (импорт и реализация свежих фруктов). Кстати, он остаётся директором этой компании по сей день. Таким образом, к идее стать производителем этот человек пришёл через торговлю. Основательный подход к делу, организаторские способности, энергия и трудолюбие, равно как и опора на сильную команду единомышленников помогли достичь успеха и в этой сфере. Хотя говорить о пределах слишком рано: сегодня ООО «ЕвроРостАгро» динамично набирает обороты.
Его директор Юрий Диуца родился в 1969 году, большую часть детства прожил в Бендерах. Окончив школу, поступил в Тираспольский техникум пищевой промышленности, где приобрёл специальность «техник-механик предприятий пищевой промышленности». После службы в армии продолжил образование в Одесском государственном университете, по специальности «экономика и организация труда».
«В какой-то момент, приобретя хороший опыт в импортной торговле свежими фруктами, нам захотелось расширить сферу деятельности, став также производителями и экспортёрами», – вспоминает Юрий. «Тем более, что наш регион уникален сочетанием целого ряда природных условий, включая особенности климата, почв, рельефа, и очень подходит именно для выращивания фруктов. Такую возможность просто грех не использовать», – добавил он.
Анализ мировых тенденций на рынке показал, что на протяжении многих лет самым востребованным в мире фруктом остаётся яблоко. По популярности с ним может сравниться только банан, который, строго говоря, с ботанической точки зрения не фрукт, а ягода. Впрочем, бананы в нашем климате всё равно не растут, поэтому основное внимание молодое предприятие «ЕвроРостАгро» решило уделить яблокам.
При закладке первых интенсивных садов встал вопрос, где лучше всего приобрести саженцы. «Сперва у нас был соблазн приобрести посадочный материал в Молдове, где подешевле. Но, поразмыслив, мы всё-таки выбрали Италию, где стандарты качества гораздо выше, хотя и саженцы там стоят дороже. Но мы сделали правильный выбор, думая о будущем», – рассказывает Юрий Диуца. Приобретённые саженцы подвоя М-9 можно высаживать очень плотно, до 3906 деревьев на гектар, тогда как молдавские – всего 600. На первом этапе по интенсивному методу засадили 20 га. Сорта яблок тоже выбирали тщательно: Голден Делишес, Гренни Смит, Фуджи Кику Фурбакс. Конечно, обеспечили и систему поддержки, включая защиту от зноя и града сверху (сеточное покрытие), автоматический полив снизу. При таком подходе урожайность возросла так, как и не мечталось аграриям прежде.
Кроме того, вскоре предприятие заложило порядка 9 га других, востребованных на рынке плодовых культур – персика, сливы, нектарины, абрикоса. Так что теперь персонал ООО «ЕвроРостАгро» занят сбором урожая с июля по октябрь. А в прошлом году (конец мая-начало июня) собрали первый урожай выращенной интенсивным методом клубники. Вдохновлённые успехом, садоводы решили расширить плантации этой ягодной культуры до 12,5 га.
К 2019 году площадь интенсивных садов компании достигла 60 гектаров. В ближайших планах предприятия увеличить площадь своих садов ещё на 20-30 гектаров, в основном за счёт персика и особенно сливы. «Природные условия нашего региона – много солнца, заметная разница ночных и дневных температур и т.д. – позволяют добиваться особой сочности и сладкого вкуса фруктов. Поэтому даже Западная Европа, особенно Германия, в последние годы серьёзно заинтересовалась нашей сливой», – не без гордости сообщил Юрий Филиппович. И всё-таки основным импортёром приднестровских фруктов является Россия, огромная страна с перспективными рынками. На сегодняшний день ООО «ЕвроРостАгро» производит ежегодно около двух тысяч тонн фруктов и ягод. Часть из них поступает на внутренний рынок, часть идёт на экспорт.
Крупный шаг вперёд – строительство современного фруктохранилища с зонами сортировки и упаковки свежей продукции. Предприятие смогло осуществить данный проект, получив от государства льготный кредит. Сдача в эксплуатацию этого комплекса по хранению и переработке фруктов запланирована на октябрь нынешнего года.
Созданная в 2015 году по инициативе и под руководством героя нашего очерка ассоциация садоводов Приднестровья «Днестровский фрукт» сегодня объединяет более 15 предприятий – производителей фруктов. И хотя не все они практикуют интенсивные методы садоводства, новые подходы, новые сорта, новые технологии неизбежно побеждают. Конкуренцию на мировом рынке выдерживает только сильнейший. «Мы поставили целью поднять садоводство Приднестровья на новый уровень, соответствующий современным требованиям. Выезжая за рубеж, посещая передовые хозяйства, участвуя в международных семинарах, мы постоянно учимся. Наши зарубежные коллеги наработали солидный опыт, и мы стараемся заимствовать у них лучшее, не повторяя их же ошибок», –подчеркивает Юрий Диуца. Всё в энергичном облике, деловитом стиле общения садовода-предпринимателя говорит о целеустремлённости натуры, сильном и волевом характере. Видно, что этот человек знает, чего хочет, и готов добиваться поставленных целей. Не удивительно, что свободного времени у него остаётся крайне мало. Обычно он использует его для занятий в спортзале.
«Вообще время – единственный ресурс, который в принципе невозможно восстановить, и потому он самый ценный, ему вообще нет цены», – уверен Ю.Ф. Диуца. Одна из задач интенсивного садоводства – экономия драгоценного времени. Чем крупнее бизнес, тем больше ответственность, тем жёстче требования, прежде всего по отношению к себе. Герой нашего очерка уверен в этом. Он смотрит в будущее с оптимизмом, верит в перспективы своей компании и надеется, что наша республика вернёт себе «фруктовую» славу. Не путём копирования старого, а посредством внедрения новых, прогрессивных и, главное, эффективных методов ведения хозяйства. В третьем тысячелетии днестровский фрукт по-прежнему имеет перспективы. tirasadmin.org