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Молодой дизайнер, уроженец Молдовы, стал победителем в конкурсе моды

Молодой дизайнер, уроженец Молдовы, стал победителем в конкурсе моды

Дизайнер Дима Леу - уроженец Молдовы, живущий в Италии - был объявлен победителем конкурса Who is on Next 2020 в категории «Мужская одежда».

Дизайнер одежды Дима Леу родился в Молдове, но рос в Италии, где позже окончил факультет дизайна моды в Университете IUAV в Венеции. После двух лет опыта работы в качестве помощника дизайнера работает консультантом в компании моды и развивает собственный проект Sport Suit, сообщает noi.md со ссылкой на diez.md.

Интерес Димы к моде появился благодаря его увлечению невербальным языком моды, и на своей официальной странице в "Фейсбуке" он пишет, что то, как люди взаимодействуют и общаются через одежду, всегда восхищало его.

Сегодня Дима был объявлен победителем конкурса моды Who is on Next 2020, а в недавнем интервью для VOGUE Italia отмечается, что стилистическая работа дизайнера характеризуются соединением свободы, которую спортивная одежда предлагает телу, стиля и элегантности от кутюр.
noi.md
  • Сегодня, 08:15
  • DTV
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