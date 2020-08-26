Тираспольский «Шериф» одержал десятую победу подряд в нынешней Национальной дивизии. В 10-м туре «желто-черные» разгромили команду «Сперанца» (Ниспорены) со счетом 2-1.
Первый гол в Оргееве был забит на 33-й минуте Фрэнком Кастанедой. Равновесие на табло был установлено игроком «Сперанцы» Сергеем Трофаном на 77-й минуте, передает noi.md
Тем не менее «Шерифу» удалось вырвать победу на 89-й минуте с помощью гола, забитого ганским нападающим Ричардом Гадзе.
«Очень сложная победа. Надо было решить судьбу матча раньше. У нас было много возможностей, но нам не хватало завершения, а затем наблюдалась небольшое волнение среди футболистов. Хорошо, что в итоге мы победили, и теперь мы должны забыть об этом матче. У нас есть четыре дня, чтобы подготовиться к Лиге Европы», - уточнил тренер тираспольского «Шерифа» Зоранк Зекич.
«Мы сыграли с чемпионом, на данный момент это лучшая команда в Молдове. Снимаю шляпу перед своей командой, она показала довольно хороший футбол, в некоторых случаях мы были даже лучше соперника», - уточнил тренер «Сперанцы» Юрий Осипенко.
В первом матче 10-го тура Национальной дивизии «Динамо-Авто» (Тирасполь) победил вновь продвигаемую ФК «Флорешть» со счетом 5-0. Матч был сыгран на стадионе в Тигине, голы забили Максим Михалев, которому удалось оформить хет-трик, Вадим Пайрели и Октавиан Булат.