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ФК «Шериф» одержал очередную победу

ФК «Шериф» одержал очередную победу

Тираспольский «Шериф» одержал десятую победу подряд в нынешней Национальной дивизии. В 10-м туре «желто-черные» разгромили команду «Сперанца» (Ниспорены) со счетом 2-1.

Первый гол в Оргееве был забит на 33-й минуте Фрэнком Кастанедой. Равновесие на табло был установлено игроком «Сперанцы» Сергеем Трофаном на 77-й минуте, передает noi.md

Тем не менее «Шерифу» удалось вырвать победу на 89-й минуте с помощью гола, забитого ганским нападающим Ричардом Гадзе.

«Очень сложная победа. Надо было решить судьбу матча раньше. У нас было много возможностей, но нам не хватало завершения, а затем наблюдалась небольшое волнение среди футболистов. Хорошо, что в итоге мы победили, и теперь мы должны забыть об этом матче. У нас есть четыре дня, чтобы подготовиться к Лиге Европы», - уточнил тренер тираспольского «Шерифа» Зоранк Зекич.

«Мы сыграли с чемпионом, на данный момент это лучшая команда в Молдове. Снимаю шляпу перед своей командой, она показала довольно хороший футбол, в некоторых случаях мы были даже лучше соперника», - уточнил тренер «Сперанцы» Юрий Осипенко.

В первом матче 10-го тура Национальной дивизии «Динамо-Авто» (Тирасполь) победил вновь продвигаемую ФК «Флорешть» со счетом 5-0. Матч был сыгран на стадионе в Тигине, голы забили Максим Михалев, которому удалось оформить хет-трик, Вадим Пайрели и Октавиан Булат.

noi.md
  • Сегодня, 07:49
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