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Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"

Названы риски для Украины при остановке "Северного потока — 2"

Если "Северный поток — 2" заблокируют, то следующей целью США станет развал украинской газотранспортной системы, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Загородний. Пресс-релиз его выступления опубликован на партийном сайте.

Депутат напомнил, что США пытаются помешать строительству "Северного потока — 2", чтобы вытеснить Россию с европейского рынка газа. А Майдан, организованный Вашингтоном на Украине, по его мнению, преследовал не только политические, но и экономические цели. Установление в Киеве проамериканского режима позволит США сделать следующий шаг в борьбе за поставки сжиженного газа в Европу, уверен политик.

"Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока — 2" наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни", — считает Загородний.

Он напомнил, что ГТС находится в плохом состоянии, а недавняя авария на магистрали под Киевом в очередной раз это подтверждает, сообщает ria.ru.
"Ее ресурс давно уже на пределе", — заключил депутат.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и еще некоторые страны активно выступают против строительства. В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, участвующих в проекте, немедленно прекратить работы. В результате строительство приостановилось.

Сейчас в Соединенных Штатах обсуждают расширение ограничительных мер против газопровода. При этом вопрос "Северного потока — 2" осложняется ситуацией с блогером Алексеем Навальным и поднявшейся на этом фоне волной призывов заблокировать проект. В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческое предприятие и реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента.
ria.ru
  • Сегодня, 07:54
  • DTV
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