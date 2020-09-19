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В Кишиневе открыли мемориальную доску в честь руководителя ансамбля "Жок"

В Кишиневе открыли мемориальную доску в честь руководителя ансамбля "Жок"

В здании, где занимается известный на весь мир молдавский танцевальный коллектив, сделали ремонт, а после установили там мемориальную доску в честь Владимира Курбета.

В субботу в Кишиневе открыли мемориальную доску в честь руководителя Национального балета "Жок" Владимира Курбета. В событии принял участие президент Молдовы Игорь Додон.

Мемориальная доска расположена в здании, где занимается танцевальный коллектив. Это событие прошло в год 75-летия ансамбля и 90-летия великого мастера Владимира Курбета. К этим памятным датам в здании также отремонтировали малый репетиционный зал.

В ходе церемонии президент отметил важность ансамбля "Жок" в продвижении молдавской культуры и имиджа страны за рубежом.

"За 75 лет своей деятельности "Жок" на сценах всего мира популяризировал молдавские традиции и обычаи, став выражением жизни и характера молдавского народа, визитной карточкой нашей страны. Без сомнения, "золотой" эпохой в истории ансамбля являлись те шесть десятилетий под руководством маэстро балета Владимира Курбета", - заявил Додон.

По словам главы государства, именно Курбет сделал коллектив профессиональным, доведя его мастерство до совершенства и внеся неоценимый вклад в утверждение ансамбля на мировой сцене.



Додон подчеркнул, что власти окажут коллективу всю необходимую поддержку в решении проблем, с которыми они сталкиваются.

"По случаю 75-летия основания Национального балета "Жок" и за особые заслуги в развитии хореографического искусства, за вклад в утверждение национальных ценностей и выдающиеся успехи в творческой деятельности вручил награды нескольким артистам коллектива", - сообщил президент.

sputnik.md
  • Сегодня, 08:00
  • DTV
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