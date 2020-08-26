Рейс Стамбул-Кишинев, который должен был вылететь вчера в 16.20, отменили. Пассажиры оказались застрявшими в аэропорту Стамбула.
В авиакомпании пояснили, что поводом для задержания самолета послужила историческая задолженность, накопившаяся в тот период, когда Air Moldova являлась государственной компанией, передает point.md ссылаясь на zugo.md
"В связи с введением ограничений на выполнение рейсов, вызванными пандемией коронавируса, нехватка денежных средств привела к приостановке выплат по накопившейся задолженности перед компанией, предоставляющей топливо. Это беспрецедентный случай в истории Air Moldova.
Руководство ведет диалог с представителями компании, поставляющей топливо, и представителями аэропорта Стамбула, для разрешения вопроса", - сказано в пресс-релизе компании.