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Рейс компании Air Moldova Стамбул-Кишинев отменен из-за долгов

Рейс компании Air Moldova Стамбул-Кишинев отменен из-за долгов

Рейс Стамбул-Кишинев, который должен был вылететь вчера в 16.20, отменили. Пассажиры оказались застрявшими в аэропорту Стамбула.

В авиакомпании пояснили, что поводом для задержания самолета послужила историческая задолженность, накопившаяся в тот период, когда Air Moldova являлась государственной компанией, передает point.md ссылаясь на zugo.md

"В связи с введением ограничений на выполнение рейсов, вызванными пандемией коронавируса, нехватка денежных средств привела к приостановке выплат по накопившейся задолженности перед компанией, предоставляющей топливо. Это беспрецедентный случай в истории Air Moldova.

Руководство ведет диалог с представителями компании, поставляющей топливо, и представителями аэропорта Стамбула, для разрешения вопроса", - сказано в пресс-релизе компании.

point.md
  • Сегодня, 08:06
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