Dnestr.TV

 
0

Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим

Путин заявил о превосходстве российского оружия над всем существующим

Россия сегодня впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече в режиме видеоконференции с почетным генеральным директором, почетным генконструктором ОАО "ВПК "НПО Машиностроение" Гербертом Ефремовым российский лидер подчеркнул, что страна обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня.

Президент подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у кого в мире.

В День оружейника президент поздравил разработчиков и производителей лазерного комплекса "Пересвет", авиационной гиперзвуковой ракеты "Кинжал", морского подводного роботизированного комплекса с ядерным двигателем "Посейдон", крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон" и других видов, которые уже поступают или в ближайшее время поступят на вооружение в армию и флот, пишет interfax.ru.

"В этом ряду у системы "Авангард" с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, меняющей направление по высоте и по горизонтали, - особое место. "Авангард" - это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия", - сказал Путин.

27 декабря прошлого года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство поставлен первый ракетный полк, вооруженный стратегическим комплексом с гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".
interfax.ru
  • Сегодня, 08:09
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, по ...
  • Приют без прописки
  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Размеры среднемесячной заработной платы в ПМР
  • В Бендерах вручили Юбилейные медали «30 лет ПМР»
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна