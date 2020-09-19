Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
Аудиозапись разговора опубликовал в YouTube пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, передает ria.ru
Роль Тихановской исполнила девушка-пранкер. В разговоре Сассоли заявил, что Европарламент очень обеспокоен ситуацией в Белоруссии, а также спросил, как себя чувствует экс-кандидат в президенты. Кроме того, он пригласил Тихановскую приехать в Европарламент и пообещал обсудить возможность такого визита с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макалистером.
"У нас будет следующая сессия в начале октября, и это будет хороший повод для вас посетить нас Наверное, что я могу сделать — поговорить с председателем Макалистером. Мы с ним можем организовать ваш визит, можем коммуницировать по поводу этого визита, организовать пресс-конференцию или что-то такое. И через несколько дней я встречусь с мистером Макалистером и мы вместе подумаем, кто поможет вам поработать над тем, как повлиять на публичное мнение и на государства. Я думаю, это сейчас лучшее", — сказал, в частности, Сассоли.
Пранкеры от лица Тихановской поинтересовались, намерен ли Европарламент вводить санкции в отношении Белоруссии и какие именно.
В ответ на это Сассоли снова пригласил Тихановскую на встречу в начале октября.
От лица Науседы пранкер сказал Сассоли, что якобы удалось установить неофициальную связь с премьером Белоруссии Романом Головченко, а в правительстве и парламенте многие поддерживают Тихановскую и ждут "удобного момента, когда позиции Лукашенко окончательно ослабнут". Сассоли назвал это "очень интересной информацией".
Позже пранкер Владимир Кузнецов, известный как Вован, рассказал РИА Новости, что идея разыграть главу Европарламента пришла после сообщения о готовящемся пакете европейских санкций против Белоруссии.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства набрал 80,1 процента голосов, а Тихановская — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сразу после выборов в стране начались несанкционированные акции протеста. Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.