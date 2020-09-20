Японские ученые доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы. Исследование специалистов из Университета Хиросимы опубликовано в журнале American Journal of Infection Control.
В результате воздействия ультрафиолета гибнет 99,7% коронавирусных клеток. При этом длина волны должна составлять 222 Hm, так как в таком случае она не проникнет под кожу и не разрушит живые клетки, передает iz.ru
По мнению ученых, данное открытие сможет изменить подход к дезинфекции помещений в больницах.
Ранее ученые из Калифорнийского университета обнаружили эффективный способ победить коронавирус путем воздействия на молекулы, обеспечивающие проникновение инфекции в организм.
Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 не может заражать клетки без молекулы гепарансульфата. Она находится на поверхности клеток легких и играет роль рецептора, через который вирус проникает внутрь организма.