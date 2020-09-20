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Ученые нашли способ убивать коронавирус на поверхностях

Ученые нашли способ убивать коронавирус на поверхностях

Японские ученые доказали, что воздействие ультрафиолета на зараженную поверхность убивает коронавирусы. Исследование специалистов из Университета Хиросимы опубликовано в журнале American Journal of Infection Control.

В результате воздействия ультрафиолета гибнет 99,7% коронавирусных клеток. При этом длина волны должна составлять 222 Hm, так как в таком случае она не проникнет под кожу и не разрушит живые клетки, передает iz.ru

По мнению ученых, данное открытие сможет изменить подход к дезинфекции помещений в больницах.

Ранее ученые из Калифорнийского университета обнаружили эффективный способ победить коронавирус путем воздействия на молекулы, обеспечивающие проникновение инфекции в организм.

Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 не может заражать клетки без молекулы гепарансульфата. Она находится на поверхности клеток легких и играет роль рецептора, через который вирус проникает внутрь организма.

iz.ru
  • Сегодня, 06:59
  • DTV
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