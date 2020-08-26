Речь идет о таких платформах, как Google, Amazon, Facebook и Apple. Новые правила будут разработаны до конца года. Европейская комиссия усилит контроль за крупнейшими мировыми цифровыми компаниями, заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает Financial Times.
"Нам нужен лучший контроль за этими платформами", - считает Бретон.
По его словам, европейские страны намерены обеспечить себе новые полномочия, которые позволят противостоять доминированию крупных компаний на рынке в случае угрозы интересам пользователей или более мелких конкурентов.
"Эти правила будут направлены не только на защиту потребителей в ЕС, но и менее крупных конкурентов цифровых гигантов. В частности, правила могут предусматривать санкции в случае, если платформы принуждают пользователей ограничиваться использованием своих сервисов", - пояснил комисар.
Также Бретон отметил, что Брюссель рассматривает введение системы рейтингов, при помощи которой заинтересованные стороны могли бы оценивать соблюдение цифровыми компаниями налоговых требований, а также скорость, с которой они удаляют незаконный контент, пишет korrespondent.net.
"У пользователей этих платформ есть ощущение, что компании слишком велики, чтобы заботиться о клиентах", - отметил Бретон.
По словам Бретона, новые правила будут разработаны до конца года.
Ранее Федеральный суд Сан-Франциско принял к рассмотрению иск к компании Facebook о шпионаже за пользователями Instagram. В иске утверждается, что фронтальные камеры iPhone несанкционированно использовались в то время, когда их владельцы гаджетами не пользовались. korrespondent.net