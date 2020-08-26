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США не намерены вывозить своё ядерное оружие из Европы

США не намерены вывозить своё ядерное оружие из Европы

США не будут вывозить своё ядерное оружие из Европы. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Отвечая на вопрос, готова ли американская сторона согласиться на вывоз ядерного оружия из Европы, он сказал: «Нет, этого мы делать не будем», передает russian.rt.com

«Но мы готовы обсуждать всё, о чём Россия хочет с нами говорить. Мы чрезвычайно серьёзно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность, а также обеспокоенность одной из сторон... Но мы не будем вывозить ядерное оружие ни с одного из мест его складирования», — отметил Биллингсли.

Он добавил, что при этом США «не требуют того же от России».

«Мы не требуем, чтобы российские власти вывели всё своё ядерное оружие из Калининграда или сделали что-то подобное. Поэтому нет, это (вывоз авиабомб B61 США из Европы. — RT) не обсуждается», — подчеркнул спецпредставитель.

В ответ на замечание, что Калининград — это российская территория, в то время как европейские страны не входят в состав США, Биллингсли сказал: «Вы спросили, что вызывает у нас беспокойство,— этот вопрос его вызывает».

«Поэтому нет, мы не предполагаем каких-либо конкретных действий, которые могли бы повлиять на изменение мест складирования или дислокации (ядерных. — RT) вооружений», — подытожил дипломат.

Кроме того, Биллингсли рассказал, что США сделали России «хорошее предложение» по продлению ДСНВ, но если Москва не примет его, то после возможного переизбрания американского президента Дональда Трампа цена вопроса повысится и Вашингтон выдвинет новые условия.

russian.rt.com
  • Сегодня, 07:03
  • DTV
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