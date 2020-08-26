На заседании Оперштаба озвучена актуальная COVID-статистика. В Приднестровье с начала исследований на наличие коронавируса взято 36064 проб биоматериала граждан, подозреваемых в инфицировании. Зарегистрировано 3045 фактов заболевания. На сегодняшний день лечение проходят 596 человек, еще 162 ожидают результатов ПЦР-тестирования. Выздоровевших – 69%. За время пандемии скончался 81 носитель вируса (летальность 2,7%). У каждого, кто не справился COVID-19, были серьезные сопутствующие заболевания. Но при этом важно понимать, подчеркнул в ходе обсуждения Вадим Красносельский, что, не спровоцируй коронавирус ухудшение состояния здоровья, эти граждане могли бы жить. «Опасность инфицирования и его последствия должны правильно оценивать как граждане из группы риска, так и те, кто считает себя физически здоровым обладателем крепкого иммунитета», – подчеркнул Президент.
Загруженность коронавирусных госпиталей составляет на сегодняшний день 42%. Для врачей коронавирусных стационаров организуются курсы повышения квалификации. Обеспечен полугодовой запас средств индивидуальной защиты. На постоянном контроле наличие в достатке антикоронавирусных препаратов. Готовится к открытию рыбницкая и к функционированию в круглосуточном режиме тираспольская COVID-лаборатории. Для обеих обучают кадры. Проводящей забор биоматериала лаборатории при столичном медучреждении «Тирамед», направляющем анализы на исследование в молдавскую коммерческую структуру, предписано открыть филиалы – пункты забора биоматериала – в Бендерах, Рыбнице и Григориополе, сообщает пресс-служба Президента.
Проведен предварительный расчет материальных затрат на содержание и лечение COVID-пациентов: в зависимости от сложности течения болезни – от 3,4 тысяч до 4,9 тысяч в первые сутки нахождения в стационаре, от 2,1 до 3,7 тысяч – в последующие. Срок эффективного лечения – в среднем две недели. Эти расходы сейчас (при любом источнике инфицирования гражданина) берет на себя государство. В случаях, когда вирус привезен из зарубежных туристических поездок, несправедливо проводить лечение за счет налогоплательщиков, считают члены Оперштаба. По поручению Президента вырабатывается механизм страхования граждан, выезжающих на отдых за пределы Приднестровья, на случай их заболевания коронавирусом. president.gospmr.org