Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В августе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем прожиточный минимум уменьшился для пенсионера – на 1,92%, в среднем на ребенка – на 2,29%, в среднем на душу населения – на 1,87%. Для трудоспособного населения величина осталась неизменной.
Августовский сводный индекс потребительских цен (инфляция) составил 98,98%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за август 2020 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 632 руб. (1 632 руб. – в июле),
- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 687 руб. (1 720 руб.),
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 572 руб. (1 599 руб.),
- для пенсионеров – 1 280 руб. (1 305 руб.),
- в среднем на одного ребёнка – 1 576 руб. (1 613 руб.),
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 405 руб. (1 433 руб.),
- для детей от 7 до 15 лет – 1 717 руб. (1 760 руб.),
- в среднем на душу населения – 1 518 руб. (1 547 руб.)
Как отметили в ведомстве, уменьшение прожиточного минимума в августе 2020 года по сравнению с прошлым месяцем связано с сезонным снижением цен на продукты питания, в основном на овощи и фрукты.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум представляет собой минимальный набор продуктов питания (48,9% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (20%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29,3%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.