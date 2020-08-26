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Н а этой неделе Московские урбанисты прибудут в Кишинев

Н а этой неделе Московские урбанисты прибудут в Кишинев

На этой неделе в Кишиневе будет находиться группа специалистов из Москвы, которые помогут разработать План благоустройства территории муниципия.

Об этом написал в понедельник в социальной сети facebook примар Кишинева Ион Чебан.

«В связи с этим будет организовано несколько встреч с представителями строительных компаний столицы, сектора HoReCa и гражданского общества, а также с примарами пригородов и местными органами власти, чтобы вовлечь всех в этот очень важный для Кишинева проект», - сообщил он.

Чебан отметил, что в этой стратегии развития муниципия будут задействованы прилегающие к столице районы, а также будет предусмотрено строительство и объездной дороги, и остановок для пересадки на окраинах города, и парковок, пишет point.md.

«Параллельно мы разрабатываем Генеральный градостроительный план и Зональный градостроительный план для сектора Центр. Это займет некоторое время, потому что мы ставим акцент на качество. Уже на текущей неделе мы планируем провести заседание совместно с Муниципальным проектным институтом CHIȘINĂUPROIECT, чтобы прояснить ряд моментов по этому поводу», - написал он.

По его словам, вскоре у Кишинева появятся стратегия развития, обновленный ГГП и Концепция развития исторического центра вместе с Зональным градостроительным планом для сектора Центр.

«Кроме того, мы хотим иметь план мобильности как для развития дорожной и пешеходной инфраструктуры, так и для велосипедистов», - сообщил примар.

point.md
  • Сегодня, 18:19
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