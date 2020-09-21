Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в отношении стран, причастных к поставкам Ирану вооружений, вводятся санкции. Об этом 21 сентября заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
«Сегодня президент принял решительные меры по ограничению доступа Ирана к ядерным технологиям, технологиям [производства] баллистических ракет и обычным вооружениям», — передает его слова iz.ru.
Ранее в понедельник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москву не пугают возможные новые санкционные механизмы США за заключение оружейных сделок с Ираном.
Накануне стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен подписать указ, разрешающий введение санкций за заключение оружейных сделок с Ираном.
В августе издание Breaking Defense опубликовало статью, в которой аналитики предположили, что Соединенные Штаты и Израиль опасаются, что Иран может приобрести средства ПВО и современные истребители у Китая и России после снятия международного эмбарго на покупку оружия.
На тот момент Москва отклонила эту просьбу. Но, если эмбарго на поставки оружия будет отменено, Россия, по их мнению, может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие.
14 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет Безопасности ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Против проголосовали Россия и Китай, за — США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.
Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно условиям ядерной сделки, истекает 18 октября 2020 года. iz.ru