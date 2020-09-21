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Додон выступил на заседании Генассамблеи ООН

Додон выступил на заседании Генассамблеи ООН

Республика Молдова полностью поддерживает коллективные усилия по достижению целей, изложенных в Юбилейной декларации, и берет на себя обязательство внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.

Президент Молдовы Игорь Додон выступил с речью в формате онлайн в ходе начавшейся 75-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной юбилею всемирной организации, сообщает sputnik.md.

"Молдова полностью поддерживает коллективные усилия по достижению целей, изложенных в Юбилейной декларации Генеральной Ассамблеи, и берет на себя обязательство внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.

По мнению Додона, 2020 год останется в истории человечества как год знаменательных событий, а именно переоценки современной мировой системы и укрепления совместных усилий по преодолению глобальных вызовов.

"Три столпа системы ООН - мир и безопасность, права человека и развитие выдержали испытание временем, подтвердив свою важность", - подчеркнул президент.

Выступая, Додон отметил, что на протяжении 75 лет ООН последовательно развивала основу международного права, урегулировала конфликты, стабилизировала напряженность в мире, продвигала нормы по защите прав человека и спасала жизни. Однако, еще многое предстоит сделать для того, чтобы ликвидировать неравенство, усугубленное пандемией, продолжить борьбу с причинами и последствиями изменения климата.

Также президент выразил сожаление, что не все договоры соблюдаются государствами-членами, а угрозы безопасности приобретают все более сложные формы. А именно, в мире по-прежнему сохраняется дискриминация по гендеру, расе, происхождению, религии или инвалидности.

"Эти обстоятельства мотивируют призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участию в глобальном диалоге о значимости ООН в будущем. Мнение людей имеет решающее значение в том, чтобы Организация сохранила свою значимость, могла лучше отвечать нуждам человечества и для того, чтобы государства-члены увеличили свои возможности для длительного развития", - пояснил глава государства.

Как рассказал Додон, принята Декларация о праздновании 75-й годовщины ООН. Ее текст - результат обсуждения с членами наших обществ и серьезных переговоров между государствами, вместе они составили дорожную карту для общего будущего.

Как объяснил молдавский лидер,в будущем мир должен стать высшей ценностью, а конфликты будут разрешаться на их начальной стадии. Также "никто не останется в тени, международное право будет соблюдаться и постоянно развиваться, а национальные власти будут пользоваться полным доверием граждан".

"Мы, государства-члены ООН, договорившись об улучшении методов работы организации, сможем противостоять современным вызовам, а партнерство ООН с правительственными и неправительственными организациями, частным сектором и академическими кругами, с гражданским обществом получит новый импульс к укреплению", - заключил Додон.

В завершении Додон отметил, что Молдова готова внести свой вклад в общий ответ на основные вызовы, с которыми сталкивается ООН и международное сообщество.
sputnik.md
  • Вчера, 11:09
  • DTV
  • Просмотров: 53
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