На сессии горсовета депутаты заслушали отчет за прошлый год и информацию о наполняемости бюджета. Также обсудили внесение некоторых изменений в городские программы, положения и правила.
Первый замглавы города Людмила Шеленкова рассказала депутатам об исполнении бюджета – 2020. Дефицит городской казны наметился уже к середине года, пандемия и карантинные мероприятия внесли свои коррективы. За 7 месяцев 2020-го бюджет Бендер недополучил 9 млн. 600 тысяч рублей. Отрадно, что уже в июле – августе ситуация начала стабилизироваться, сообщается на сайте бендерской Госадминистрации.
«У нас имеет место перевыполнение плановых показателей. По состоянию на 31 июля эта цифра выше на 30%, в августе реализовано два объекта, и эта сумма идет на увеличение. Соответственно, увеличивается Фонд экономического и социального развития, за счет которого можно решать ряд вопросов по обеспечению объектов социальной и экономической сферы», – сказала первый заместитель главы Госадминистрации по экономическим вопросам Людмила Шеленкова.
Основные источники наполнения городского бюджета – налоговые платежи предприятий. Здесь минус 7 миллионов. Ощутимым стало закрытие на карантин детсадов и школьных столовых – еще почти 3 млн. руб. недополучила казна от платных услуг. Тем не менее, государство протянуло бизнесу руку помощи, в Бендерах реализованы меры господдержки предприятий и граждан в условиях ЧП.
«Была оказана поддержка юрлицам всех форм собственности в предоставлении налоговых льгот в виде отсрочек по платежам в местный бюджет либо предоставления налогового кредита. Общая сумма предоставленного кредита – 807 тыс. рублей», – подчеркнула Людмила Шеленкова.
Пока экономическая тенденция положительная, плановые показатели по сборам в июле удалось перевыполнить на треть. В Правительстве и Верховном Совете уже приступили к формированию главного финансового документа. Известно, что бюджет 2021 года будет социально направленным с тенденцией к развитию.