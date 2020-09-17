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Утверждена новая схема избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва

Утверждена новая схема избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва


На сайте Бендерского городского Совета народных депутатов опубликован документ, который утверждает новую схему избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва

Р Е Ш Е Н И Е № 1



56 сессия 25 созыва 17 сентября 2020 г.

г. Бендеры


О внесении изменения в Решение № 36
от 8 сентября 2016 года 9 сессии 25 созыва
«О схеме образования и границах
избирательных участков на территории
г.Бендеры, с. Варница, с. Гыска, с. Протягайловка»

В целях организации и проведения единого дня голосования по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов, председателя Совета – главы администрации села, поселка 29 ноября 2020 года, в связи с утверждением новой схемы одномандатных избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва, утвержденной Решением №1 55 сессии 25 созыва Бендерского городского Совета народных депутатов от 30 июля 2020 года «Об утверждении схемы образования одномандатных избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва», руководствуясь Постановлением Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики
от 10 сентября 2020 года № 01-08/45 «О внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики
«О согласовании проекта схемы образования избирательных участков на территории Приднестровской Молдавской Республики», подпунктом в) части второй пункта 1, пунктами 2, 3 статьи 43 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, подпунктом 21) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции,

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. В связи с утверждением новой схемы избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва упразднить избирательные участки № 6, № 17, № 23, № 29.

2. В связи с утверждением новой схемы избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва образовать новые избирательные участки № 17, № 23, № 29 в следующих границах:

«Избирательный участок №17

В участок входят:

улицы: Бендерского восстания №№ 1, 3, 3А, 7; Бородина; Деповская; Кишиневская №№ 1-17, 4-74; Халтурина;

переулки: Бородина; Кишиневский; Полевой №№ 1, 1А; Треугольный;

Новый проезд.

Избирательный участок № 23

В участок входят:

улицы: Кавриаго №№ 53А, 55-63, 46-52; Комсомольская №№ 59-67, 60-74; Ленина №№ 20, 24-30, 23-33; Маяковского №№ 15-31; Молдавская (ранее переулок Молдавский) №№ 6, 8, 15А, 17-23; Московская №№ 40-44, 49-53, 65-81; С.Лазо №№ 32-38; Советская №№ 35-41, 41А; Ткаченко №№ 85-171, 18-100; Шевченко; Шестакова №№ 39-45, 45А, 40, 42;

переулки: Первомайский, Пивоваренный.

Избирательный участок № 29

В участок входят:

улицы: 40 лет МССР №№ 1-191; Восточная; Гвардейская; Индустриальная №№ 121-145, 18-22; Красноармейская; Луначарского; Текстильщиков; Южная;

переулки: Восточный; Измаильский 1-й; Измаильский 2-й; Красноармейский; Текстильщиков. ».

3. Уточнить перечень и границы избирательных участков и внести в Решение № 36 от 8 сентября 2016 года 9 сессии 25 созыва «О схеме образования и границах избирательных участков на территории г. Бендеры, с. Варница, с. Гыска, с. Протягайловка» с изменениями и дополнениями, внесенными Решением № 1 от 3 ноября 2016 года 11 сессии 25 созыва, Решением № 1 от 29 ноября 2016 года 12 сессии 25 созыва, Решением № 20 от 9 февраля 2017 года 17 сессии 25 созыва, Решением № 30 от 28 декабря 2017 года 27 сессии 25 созыва, Решением № 4 от 27 февраля 2018 года 30 сессии 25 созыва, Решением № 37 от 26 апреля 2018 года
31 сессии 25 созыва, Решением № 28 от 14 июня 2018 года 32 сессии 25 созыва, Решением № 36 от 16 октября 2018 года 35 сессии 25 созыва, Решением № 20 от 22 ноября 2018 года 36 сессии 25 созыва, Решением № 34 от 19 декабря 2019 года 50 сессии 25 созыва, Решением № 28 от 13 февраля 2020 года 51 сессии 25 созыва, следующее изменение:

Приложение №1 к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и повышению уровня общественной безопасности, мандатам, вопросам депутатской деятельности и этике (Бондарь В.В.).

Председатель городского Совета

народных депутатов Ю.И. Кара



Приложение …… ………………….

к Решению № 1 от 17.09.2020 г.

56 сессии 25 созыва………………...


Приложение № 1 …………………

к Решению №36 от 8 сентября 2016 г.

9 сессии 25 созыва… …………...

Схема

образования и границы избирательных участков на территории

г. Бендеры, с. Варница, с. Гыска, с. Протягайловка



Избирательный участок № 1

Адрес помещения для голосования – г. Бендеры, ул. Курило №2, МОУ

"БСОШ № 16".

Число избирателей 2406 человека.

В участок входят:

улицы: 40 лет Победы №№ 21-27, 31-39, 43, 24, 26/1; Мацнева №№ 7-11.

Избирательный участок № 2

Адрес помещения для голосования – г. Бендеры, ул. 40 лет Победы №36,

МОУ БДДЮТ филиал «Радуга».

Число избирателей 2390 человек.

В участок входят:

улицы: 40 лет Победы №№ 28-46, 50; Ленинградская №№ 60, 62, 68-78; Мацнева №№ 1-5.

Избирательный участок № 3

Адрес помещения для голосования –г.Бендеры, ул.Курило №2 МОУ "БСОШ № 16".

Число избирателей 2425 человек.

В участок входят:

улицы: 40 лет Победы №№ 17, 19, 14-22, 52; Курило; Ленинградская №№ 42-58, 64, 66.

Избирательный участок № 4

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Ленинградская №34, МОУ "БДДЮТ филиал "Ровесник".

Число избирателей 2454 человека.

В участок входят:

улицы: 40 лет Победы №№ 2-12; Ленинградская №№ 14-32, 36, 38; Спортивная.


Избирательный участок № 5

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Кишиневская №75,

МОУ ДО "БДХШ им. В. М. Зюзина".

Число избирателей 3501 человек.

В участок входят:

улицы: 12 Октября №№ 81-83,86; Ермакова №№ 16,18; З.Космодемьянской №№ 53-57, 69-87, 87А, 99, 16-22, 26-30; Каховская; Кишиневская №№ 77-127, 129 (ранее с.Протягайловка, ул.Кишиневская № 129), 133, 156-222, 222А (ранее с.Протягайловка, ул.Кишиневская № 222А), 222Б (ранее с.Протягайловка, ул.Кишиневская № 222Б), 224, 224А (ранее с.Протягайловка, ул.Кишиневская № 224А), 226; Прицеповская;

переулок Варницкий;

тупик Каховский №№ 1,1А (ранее с.Протягайловка, тупик Каховский № 1А), 3, 5 (ранее с.Протягайловка, тупик Каховский № 5), 5А (ранее с.Протягайловка, тупик Каховский № 5А), 2.

Избирательный участок № 7

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул.З.Космодемьянской №7, МОУ "БСОШ № 18".

Число избирателей 2812 человек.

В участок входят:

улицы: 12 Октября №№ 74-84; 50 лет ВЛКСМ №№ 19-29; Бельцкая; Братская; Гастело; Глядковской; Ермакова №№ 4-10; З.Космодемьянской №№ 1, 39-51, 2-8, 10А; К.Цеткин; Петровского; Титова; Федько; Хотинская;

переулки: 1-й Братский; 2-й Братский; 1-й Петровский; 2-й Петровский;

тупики: Варницкий; Кишиневский; Кооперативный.

Избирательный участок № 8

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Кишиневская №75, МОУ ДО "БДХШ им. В. М. Зюзина".

Число избирателей 3446 человек.

В участок входят:

улицы: 12 Октября №№ 55-77, 50, 52; Кишиневская №№ 25-73, 76-150; Одесская; Панфилова №№ 2-10.

Избирательный участок № 9

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. 50 лет ВЛКСМ № 7,

МОУ "БСОШ № 13".

Число избирателей 3326 человек.

В участок входят:

улицы: 40 лет Советской пионерии; 50 лет ВЛКСМ №№ 2-6, 6А; Гоголя №№ 46-64, 49-67, 67А; Железнодорожная №№ 44-64; И.Крянгэ №№ 18-44; Интернационалистов №№ 2-10; Л.Толстого; Лермонтова №№ 4-38, 5-39; Матросова №№ 5-15, 6-38; Осипенко; П.Морозова №№ 1-23; Пионерская №№ 7-43; Спартака;

переулок Осипенко.

Избирательный участок № 10

Адрес помещения для голосования - г.Бендеры, ул.П.Морозова№8, ГОУ СПО "Бендерский педагогический колледж".

Число избирателей 3357 человек.

В участок входят:

улицы: 50 лет ВЛКСМ № 7А; 50 лет Победы; Академика Берга; Белана; Глинная; И.Крянгэ №№ 1-19; Интернационалистов №№ 5-17; Кагульская; Калашникова №№ 44-78; Ломоносова; Луговая; Мирная № 1; О.Кошевого; П.Морозова №№ 2-8, 8А; Полоза; Санаторная; Серикова; Славянская;

переулок Лесовой.

Избирательный участок № 11

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Бендерского восстания № 7,

Бендерский политехнический филиал ГОУ "ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

Число избирателей 3292 человека.

В участок входят:

улицы: 12 Октября №№ 2-46, 7-53; 23 Августа; 50 лет ВЛКСМ № 13; Б.Хмельницкого; Бендерского Восстания №№ 2-130; Герцена; Гоголя №№ 1-47, 69, 71, 2-44, 66; Добродеева; Железнодорожная №№ 1, 3, 5 (ранее Хаждеу №5), 7-89, 2-42, 66-90; И.Крянгэ №№ 4-16; Калашникова №№ 1-63, 2-24; Куйбышева; Лермонтова №№ 40-60, 41-61; Матросова №№ 17-35, 40-58; Панфилова №№ 7-15; Пионерская №№ 3, 5; Ползунова; Старого №№ 11, 13, 39-51, 4-48; Фонтанная; Чайковского №№ 2-14; Чехова №№ 33-39, 2, 4, 30; Шимкова;

переулки: Куйбышева; Лермонтова;

тупик Железнодорожный.

Избирательный участок № 12

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул.Коммунистическая №181, ОАО "Флоаре".

Число избирателей 2455 человек.

В участок входят:

улицы: Г.Асаке (ранее Заводская) №№ 29-57, 52-76; Димитрова; Дружбы №№ 2-12; Ечина (ранее Совхозная); Загородная №№ 17-47, 20-50; И.Франко №№ 2-8; Коммунистическая №№ 189, 191, 195, 197, 197А, 206; Менделеева; Мичурина; Павлова; Пирогова; Тельмана; Фрунзе; Чкалова;

переулки: Менделеева; Мичурина; Павлова; Пирогова;

тупики: 2-й Пирогова (ранее тупик Пирогова).

Избирательный участок № 13

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул.Космонавтов №23, МОУ "БСОШ № 1 им. Ю. А. Гагарина".

Число избирателей 2427 человек.

В участок входят:

улицы: Дружбы №№ 14-38; Космонавтов №№ 17-21; Победы №№ 1-5, 10.

Избирательный участок № 14

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Космонавтов №15, МОУ "БДДЮТ филиал "Алые паруса".

Число избирателей 2486 человек.

В участок входят:

улицы: Коммунистическая №№ 189А, 199-209; Космонавтов №№ 1-13; Победы №№ 2-8, 12, 14.

Избирательный участок № 15

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул.Космонавтов №23, МОУ "БСОШ № 11 им. Ю. А. Гагарина".

Число избирателей 1165 человек.

В участок входят:

улицы: Дружбы №№ 7А, 40, 42; Космонавтов №№ 25-39.

Избирательный участок № 16

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Первомайская №13, Дом культуры с. Протягайловка.

Число избирателей 2387 человек.

В участок входит: село Протягайловка.

Избирательный участок № 17

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Бендерского восстания №7, Бендерский политехнический филиал ГОУ "ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

Число избирателей 718 человек.

В участок входят:

улицы: Бендерского восстания №№ 1-7; Бородина; Деповская; Кишиневская №№ 1-17, 4-74; Халтурина;

переулки: Бородина; Кишиневский; Полевой №№ 1, 1А; Треугольный;

Новый проезд.

Избирательный участок № 18

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Киевская №20, МУП "БОСРЭДСОБ "КоммуналДорСервис".

Число избирателей 3480 человек.

В участок входят:

улицы: Б.Главана; Бендерского восстания №№ 9-49, 132-144; Дачная; Железнодорожная №№ 93-97, 98 (ранее Хаждеу), 100-116; Киевская; Островского; Протягайловская; Путейская №№ 2-30; Ревенялэ; Севастопольская; Старого №№ 1-5, 5А, 21-29, 2, 2А, 2Б, 2В; Тургенева; Чайковского №№ 1, 3; Чернышевского №№ 12-26; Чехова №№ 1, 3, 7, 8, 10, 14А; Школьная.

Избирательный участок № 19

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Комсомольская № 7,

МОУ "Бендерская гимназия №2".

Число избирателей 2978 человек.

В участок входят:

улицы: Академика Федорова; Дзержинского №№ 1-67, 67А, 6-62; Кавриаго №№ 3-5, 2-6; Кирова №№ 65, 67, 67Б, 2-90; Комсомольская №№ 1-17, 4-18; Ленина №№ 1-5, 2-8, 8А; Московская №№ 9-19, 2-10; Пушкина №№ 1-79, 2-66; С.Лазо №№ 5, 5А, 2-6; Тираспольская №№ 1Б, 2, 4, 4А, 4Б;

переулки: Вокзальный; Мельничный.

Избирательный участок № 20

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры", ул. Энгельса №1а, МОУ "БСОШ № 7.

Число избирателей 4168 человек.

В участок входят:

улицы: Борисовская; Гайдара; Колхозная; Красивая; Кутузова; Парканская; Подольская; Солтыса; Шмидта; Энгельса;

переулки: Грибоедова; Колхозный; 1-й Кутузова; 2-й Кутузова; Кутузова, Пограничный; Подольский; Солтыса;

село Варница.

Избирательный участок № 21

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул.С.Лазо №16,
ЗАО "Швейная фирма "Вестра" .

Число избирателей 1553 человека.

В участок входят:

улицы: Гагарина № 2; Калинина №№ 17-47, 2-58; Кирова №№ 1-57; Коммунистическая №№ 1-75, 75А, 2-88; Ленина №№ 9, 12; Московская №№ 29-47; С.Лазо №№ 21-33, 33/3, 18А, 18Б, 18В; Советская №№ 32-38, 38А; Тираспольская №№ 6-10, 10А, 10Б, 10В; Украинская.

Избирательный участок № 22

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Суворова №26, МУП "ГорИмущество".

Число избирателей 3024 человек.

В участок входят:

улицы: Гагарина №№ 1-27, 8-28; Калинина №№ 1А, 3-15; Карпатская; Котовского №№ 1-65, 12-44, 44А, 44Б, 44В; С.Лазо №№ 35-43; Советская №№ 3-21, 2-10; Суворова №№ 2-20, 3-49; Тираспольская №№ 12-22; Ткаченко №№ 3-31, 4-14; Шестакова №№ 5-25, 10-36; Щорса;

переулки: 2-й Береговой; 3-й Береговой; 4-й Береговой; 6-й Береговой; Шестакова;

тупик Почтовый;

курсы подготовки военных специалистов;

войсковая часть № 20365.

Избирательный участок № 23

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Ленина №32, МУ "Дворец культуры им. П. Ткаченко".

Число избирателей 1511 человек.

В участок входят:

улицы: Кавриаго №№ 53А, 55-63, 46-52; Комсомольская №№ 59-67, 60-74; Ленина №№ 23-33, 20, 24-30; Маяковского №№ 15-31; Молдавская (ранее переулок Молдавский) №№ 6, 8, 15А, 17-23; Московская №№ 49-53, 65-81, 40-44; С.Лазо №№ 32-38; Советская №№ 35-41, 41А; Ткаченко №№ 85-171, 18-100; Шевченко; Шестакова №№ 39-45, 45А, 40, 42;

переулки: Первомайский; Пивоваренный.

Избирательный участок № 24

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, МОУ "БДДЮТ филиал "Северный".

Число избирателей 2461 человек.

В участок входят: микрорайон Северный №№ 1-105, 2, 4, 24.

Избирательный участок № 25

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Комсомольская №37, МОУ "Бендерский теоретический лицей".

Число избирателей 2749 человек.

В участок входят:

улицы: Горького №№ 14-26; Кавриаго №№ 9-53; Калинина №№ 51-81, 60-98; Кирова №№ 81-121; Коммунистическая №№ 79-127, 127А, 90-136; Комсомольская №№ 19-57, 20-58; Котовского №№ 71-103, 103Б, 50-90; Ленина № 22; Маяковского №№ 33-53, 10-42; Молдавская (ранее переулок Молдавский) №№ 1-15, 2, 4, 4А, 4Б; Московская №№ 63, 12-38; Первомайская №№ 21-47; Садовая №№ 1-25, 2-22; Советская №№ 45-73, 46-70; Суворова №№ 59-105, 32-62; Ткаченко №№ 102-128, 128А; Шестакова №№ 47-71, 54-74;

переулок Калинина.

Избирательный участок № 26

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Первомайская №36,

МОУ "Бендерская специализированная коррекционная общеобразовательная школа-интернат".

Число избирателей 2880 человек.

В участок входят:

улицы: 5 Декабря; 7 Ноября; Баумана; Г.Асаке (ранее Заводская) №№ 1-13, 10-46, 46А, 46Б; Горького №№ 1-9, 2-10; Дзержинского № 67Б; Донецкая; Дубоссарская; Загородная №№ 1-15, 15А, 2-18; Карбышева; Кирова №№ 92-96; Коммунистическая №№ 141-171, 150-198; Некрасова; Первомайская №№ 5-9, 49, 2-126; Правды; Путейская №№ 1-17; Пушкина №№ 89, 91, 91А, 68; Рыбницкая; Советская №№ 75, 77, 81, 83; Урицкого; Фруктовая; Херсонская; Чапаева;

переулки: 5 Декабря; Баумана; Карбышева; Некрасова; Рыбницкий; Суворова №№ 2, 2Б; Школьный;

тупик Некрасова;

проезд Херсонский.

Избирательный участок № 27

Адрес помещения для голосования –г.Бендеры, ул. Т. Кручок №15,

МОУ БСОШ №15.

Число избирателей 2655 человек.

В участок входят:

улицы: 28 Июня; Индустриальная №№ 1-33, 2А, 4; Кавриаго №№ 12-44; Кирпичная; Колодезная; Котовского №№ 105-177, 92-140; Маяковского №№ 57-95, 44-84; Мира; Няги; Октябрьская; Первомайская №№ 57-109, 130-188; Песчаная; Разина; Садовая №№ 27-105, 24-100, 100А; Советской армии; Суворова №№ 111-213, 64-104, 108Б; Т.Кручок №№ 1-93, 6-102; Ткаченко №№ 130-164; Толбухина; Шестакова №№ 75-113, 76-114;

переулки: 28 Июня; Кирпичный; Колодезный; Оргеевский; Песчаный; Разина; Садовый; Суворова №№ 1, 3, 3А, 4-10;

тупик Разина.

Избирательный участок № 28

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Индустриальная №10,

Клуб ЗАО "Молдавкабель".

Число избирателей 2625 человек.

В участок входят:

улицы: 8 Марта №№ 4, 6; Букова Е. (ранее Жданова); Индустриальная №№ 37-109; Киркаештская; Строителей; Т.Кручок №№ 110-142;

переулки: Букова; 1-й Индустриальный; 3-й Индустриальный; Кицканский; Строителей;

тупик Кицканский.

Избирательный участок № 29

Адрес помещения для голосования –г.Бендеры, ул. 40 лет ВЛКСМ №2а,

МОУ "Культурно-досуговый центр Шелковик".

Число избирателей 1315 человек.

В участок входят:

улицы: 40 лет МССР №№ 1-191; Восточная №№ 1-5; Гвардейская; Индустриальная №№ 121-145, 18-22; Красноармейская; Луначарского; Текстильщиков; Южная;

переулки: Восточный; 1-й Измаильский; 2-й Измаильский; Красноармейский; Текстильщиков.

Избирательный участок № 30

Адрес помещения для голосования –г.Бендеры, ул. Студенческая №20, ГОУ СПО "Аграрно-экономический колледж" с.Гыска.

Число избирателей 2011 человек.

В участок входят:

улицы села Гыска: 40 лет МССР; 60 лет Октября; Гоголя; Госпитальная №№ 3-77, 4-44, 44А; Интернациональная; Кирова; Ленина №№ 1/11, 1А, 1Б, 3-79, 2-92, 92А, 92Б; Мира; Молодежная; Первомайская; Приднестровская; Студенческая; Суворова;

переулки села Гыска: Мира; Суворова.

Избирательный участок № 31

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул.Ленина №130, МОУ "БСОШ №20" с.Гыска.

Число избирателей 1498 человек.

В участок входят:

улицы села Гыска: Б.Главана; Гагарина; Госпитальная №№ 79-105, 46-78; Заречная; Курило; Ленина №№ 81-329, 94-296; Мичурина; Октябрьская; Победы; Садовая; Театральная; Ткаченко; Учительская; Школьная;

переулки села Гыска: Школьный.

Избирательный участок № 32

Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Тимирязева №5, ГОУ СПО "Бендерский торгово –технологический техникум".

Число избирателей 2535 человек.

В участок входят:

улицы: 40 лет ВЛКСМ; 8 Марта №№ 8-12; Индустриальная №№ 113, 115; Крупской; Пугачева; Тимирязева;

переулок Мира.

bendery.org
  • Вчера, 19:05
  • DTV
  • Просмотров: 75
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