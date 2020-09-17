На сайте Бендерского городского Совета народных депутатов опубликован документ, который утверждает новую схему избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва
Р Е Ш Е Н И Е № 1
56 сессия 25 созыва 17 сентября 2020 г.
г. Бендеры
О внесении изменения в Решение № 36 от 8 сентября 2016 года 9 сессии 25 созыва «О схеме образования и границах избирательных участков на территории г.Бендеры, с. Варница, с. Гыска, с. Протягайловка»
В целях организации и проведения единого дня голосования по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных Советов народных депутатов, председателя Совета – главы администрации села, поселка 29 ноября 2020 года, в связи с утверждением новой схемы одномандатных избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва, утвержденной Решением №1 55 сессии 25 созыва Бендерского городского Совета народных депутатов от 30 июля 2020 года «Об утверждении схемы образования одномандатных избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва», руководствуясь Постановлением Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики от 10 сентября 2020 года № 01-08/45 «О внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики «О согласовании проекта схемы образования избирательных участков на территории Приднестровской Молдавской Республики», подпунктом в) части второй пункта 1, пунктами 2, 3 статьи 43 Избирательного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, подпунктом 21) статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции,
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. В связи с утверждением новой схемы избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва упразднить избирательные участки № 6, № 17, № 23, № 29.
2. В связи с утверждением новой схемы избирательных округов по выборам народных депутатов Бендерского городского Совета народных депутатов 26 созыва образовать новые избирательные участки № 17, № 23, № 29 в следующих границах:
3. Уточнить перечень и границы избирательных участков и внести в Решение № 36 от 8 сентября 2016 года 9 сессии 25 созыва «О схеме образования и границах избирательных участков на территории г. Бендеры, с. Варница, с. Гыска, с. Протягайловка» с изменениями и дополнениями, внесенными Решением № 1 от 3 ноября 2016 года 11 сессии 25 созыва, Решением № 1 от 29 ноября 2016 года 12 сессии 25 созыва, Решением № 20 от 9 февраля 2017 года 17 сессии 25 созыва, Решением № 30 от 28 декабря 2017 года 27 сессии 25 созыва, Решением № 4 от 27 февраля 2018 года 30 сессии 25 созыва, Решением № 37 от 26 апреля 2018 года 31 сессии 25 созыва, Решением № 28 от 14 июня 2018 года 32 сессии 25 созыва, Решением № 36 от 16 октября 2018 года 35 сессии 25 созыва, Решением № 20 от 22 ноября 2018 года 36 сессии 25 созыва, Решением № 34 от 19 декабря 2019 года 50 сессии 25 созыва, Решением № 28 от 13 февраля 2020 года 51 сессии 25 созыва, следующее изменение:
Приложение №1 к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и повышению уровня общественной безопасности, мандатам, вопросам депутатской деятельности и этике (Бондарь В.В.).
Председатель городского Совета
народных депутатов Ю.И. Кара
Приложение …… ………………….
к Решению № 1 от 17.09.2020 г.
56 сессии 25 созыва………………...
Приложение № 1 …………………
к Решению №36 от 8 сентября 2016 г.
9 сессии 25 созыва… …………...
Схема
образования и границы избирательных участков на территории
г. Бендеры, с. Варница, с. Гыска, с. Протягайловка
Избирательный участок № 1
Адрес помещения для голосования – г. Бендеры, ул. Курило №2, МОУ
"БСОШ № 16".
Число избирателей 2406 человека.
В участок входят:
улицы: 40 лет Победы №№ 21-27, 31-39, 43, 24, 26/1; Мацнева №№ 7-11.
Избирательный участок № 2
Адрес помещения для голосования – г. Бендеры, ул. 40 лет Победы №36,
МОУ БДДЮТ филиал «Радуга».
Число избирателей 2390 человек.
В участок входят:
улицы: 40 лет Победы №№ 28-46, 50; Ленинградская №№ 60, 62, 68-78; Мацнева №№ 1-5.
Избирательный участок № 3
Адрес помещения для голосования –г.Бендеры, ул.Курило №2 МОУ "БСОШ № 16".
Число избирателей 2425 человек.
В участок входят:
улицы: 40 лет Победы №№ 17, 19, 14-22, 52; Курило; Ленинградская №№ 42-58, 64, 66.
Избирательный участок № 4
Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Ленинградская №34, МОУ "БДДЮТ филиал "Ровесник".
Число избирателей 2454 человека.
В участок входят:
улицы: 40 лет Победы №№ 2-12; Ленинградская №№ 14-32, 36, 38; Спортивная.
Избирательный участок № 5
Адрес помещения для голосования – г.Бендеры, ул. Кишиневская №75,