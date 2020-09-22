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Украина заблокирует мобильное приложение «ВКонтакте»

Украина заблокирует мобильное приложение «ВКонтакте»

Украина заблокирует мобильное приложение российской социальной сети «ВКонтакте», сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны 22 сентября.

«Украинские специалисты по кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами для выработки мер по блокированию «ВКонтакте» на территории Украины», — говорится в ответе на запрос агентства «Укринформ», передает iz.ru

По данным СНБО, мобильное приложение «ВКонтакте» на Украине стало доступно не из-за снятия санкций, а из-за изменения в работе прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению.

12 сентября сеть «ВКонтакте» сообщила об улучшении работы прокси-сервера в мобильном приложении и обеспечении беспрепятственного доступа к нему.

По словам заместителя секретаря Совбеза Украины Сергея Демедюка, активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в стране «может представлять угрозу» национальной безопасности. Он также заявлял, что соцсеть используется российскими спецслужбами для сбора данных об украинцах, сообщает агентство.

iz.ru
  • Вчера, 19:08
  • DTV
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