Завод «Электромаш» примет участие в онлайн-исследовании Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса России (НАНГС). Для организации это первое такое мероприятие, проводимое в масштабах всей России по предприятиям нефтегазового сервиса, машиностроения и смежных отраслей.
Электромаш примет участие в национальном всероссийском опросе наравне с ведущими предприятиями РФ по приглашению президента НАНГС Виктора Хайкова.
«Мы предоставим целый комплекс предложений по улучшению ситуации в отрасли. Он включает в себя не только наше видение, но и консолидированные идеи наших торговых представительств на территории РФ. А это уже 9 дилерских центров и два комплексных торгово-сервисных центра», – пояснил для ИА «Новости Приднестровья» директор НП ЗАО «Электромаш» Владимир Трандасир.
Основная задача исследования – объединить системные структурные проблемы, образовавшиеся в первую очередь за последнюю пятилетку в сфере поставок для нужд топливно-энергетического комплекса. Это невыгодные договорные условия, возникшие проблемы в системе кооперации, сложности расчетов, тренды развития отрасли и т. д.
В ассоциацию поступают обращения от производственников по поводу пересмотра условий уже заключенных договоров, а именно сроков оплаты, расценок, объемов работ, и другие - в связи с текущей обстановкой в нефтегазовом комплексе.
В связи с серьёзным и долгосрочным сокращением добычи нефти в России снижается и потребность в услугах, сопутствующих технологиях и выпускаемой продукции. В итоге растёт объём судебных споров о банкротствах, неплатежах и других негативных сигналов.
Ответы онлайн-исследования проанализируют и на их основе подготовят предложения по улучшению положения российских предприятий нефтегазового сервиса, машиностроения и смежных отраслей. В них отразят необходимые меры поддержки, а затем представят их в профильные федеральные органы власти РФ. novostipmr.com