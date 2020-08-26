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Электромаш примет участие в российском национальном исследовании

Электромаш примет участие в российском национальном исследовании

Завод «Электромаш» примет участие в онлайн-исследовании Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса России (НАНГС). Для организации это первое такое мероприятие, проводимое в масштабах всей России по предприятиям нефтегазового сервиса, машиностроения и смежных отраслей.

Электромаш примет участие в национальном всероссийском опросе наравне с ведущими предприятиями РФ по приглашению президента НАНГС Виктора Хайкова.

«Мы предоставим целый комплекс предложений по улучшению ситуации в отрасли. Он включает в себя не только наше видение, но и консолидированные идеи наших торговых представительств на территории РФ. А это уже 9 дилерских центров и два комплексных торгово-сервисных центра», – пояснил для ИА «Новости Приднестровья» директор НП ЗАО «Электромаш» Владимир Трандасир.

Основная задача исследования – объединить системные структурные проблемы, образовавшиеся в первую очередь за последнюю пятилетку в сфере поставок для нужд топливно-энергетического комплекса. Это невыгодные договорные условия, возникшие проблемы в системе кооперации, сложности расчетов, тренды развития отрасли и т. д.

В ассоциацию поступают обращения от производственников по поводу пересмотра условий уже заключенных договоров, а именно сроков оплаты, расценок, объемов работ, и другие - в связи с текущей обстановкой в нефтегазовом комплексе.

В связи с серьёзным и долгосрочным сокращением добычи нефти в России снижается и потребность в услугах, сопутствующих технологиях и выпускаемой продукции. В итоге растёт объём судебных споров о банкротствах, неплатежах и других негативных сигналов.

Ответы онлайн-исследования проанализируют и на их основе подготовят предложения по улучшению положения российских предприятий нефтегазового сервиса, машиностроения и смежных отраслей. В них отразят необходимые меры поддержки, а затем представят их в профильные федеральные органы власти РФ.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:13
  • DTV
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