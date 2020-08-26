Центральной избирательной комиссией совместно с кандидатом исторических наук Волковой Анной Захаровной в 2020 году разработана книга «Приднестровская Молдавская Республика: очерки истории выборов и референдумов» к 30-летию избирательной системы Приднестровья. Данная книга представляет собой курс лекций, посвящённых истории проведения выборов и референдумов в Приднестровской Молдавской Республике. Очерки, их восемь, посвящены наиболее значимым избирательным кампаниям и референдумам, заложившим основу приднестровской государственности и укреплявшим демократические основы народного суверенитета на протяжении 30 лет.
ЦИК ПМР направил в Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко и Тираспольский юридический институт им. М.И. Кутузова экземпляры издания для работы студентов учебных заведений, в методические кабинеты и библиотеки ВУЗов, сообщает на сайте ведомства.
В учебное пособие вошли очерки, отражающие эпохальные страницы приднестровской истории, содержание которых определило вектор развития страны на годы вперёд. Значимой частью пособия являются характеристика исторических обстоятельств, при которых происходили электоральные процессы, анализ особенностей формирования правовой базы избирательного процесса и её генезис, описание важнейших аспектов политической борьбы конкурентов на выборах и настроения избирателей.
«Референдумы как свободное волеизъявление народа Приднестровья не только стали основой создания самой Приднестровской Молдавской Республики, но и прочно вошли в обиход государственной политики. Выборы исконно являются незаменимым и значимым институтом демократии, призванным обеспечивать демократическую сменяемость власти, реализовать справедливое, объективное и открытое делегирование принадлежащего народу права на управление делами государства его представителям. Подлинные выборы всегда сопровождаются спорами и политической борьбой, альтернативной оценкой событий и решений, нередко – попытками отдельных участников предвыборного марафона использовать манипулятивные и выходящие за рамки закона технологии. Для Приднестровья характерно неприятие любого рода фальсификаций органами, организующими выборы, и осуществление свободного и осознанного волеизъявления избирателями.
В сложных условиях постоянных внешних ограничений, отсутствия международной правосубъектности, принятия Молдовой и Украиной блокирующих мер в отношении граждан Приднестровья, экономических агентов, даже международных наблюдателей, в нашей стране начала формироваться собственная электоральная традиция, оказавшая влияние на формирование органов государственной власти и представления международного сообщества о степени зрелости приднестровского демократического правового государства. Характерными чертами приднестровской электоральной традиции являются высокая явка на выборах и референдумах, проведение выборов в условиях широкого информирования и гласности, доверие избирателей к итогам выборов».