Зеленский подписал закон, который заменяет штраф за правонарушение ограничением или лишением свободы.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 22 сентября.
Теперь за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Кроме того, устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает korrespondent.net.
Аналогичные действия, совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Отметим, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, что ранее была задержана группировка угонщиков автомобилей. Следствию известно о совершении группой около 20 эпизодов угонов авто. Реальное количество правонарушений устанавливается.
Также сообщалось, что начальнику полиции Киева предлагали $350 тысяч за "крышевание" автоугонов. Полиция в целом по Украине предпринимает радикальные меры по борьбе с угоном автотранспорта, отметил Андрей Крищенко. korrespondent.net