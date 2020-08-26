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Зеленский: Украина хочет членства в ЕС

Зеленский: Украина хочет членства в ЕС

От ситуации в Украине многое зависит на европейском континенте, отметил президент Владимир Зеленский.

Украину не устраивают заявления официальных лиц ЕС об отсутствии перспектив дальнейшей евроинтеграции для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, сообщил офис президента в среду, 23 сентября.

"Украина хочет полной интеграции в ЕС. Мы - европейская страна и можем многое дать Европе, работая совместно", - подчеркнул он. От ситуации в Украине многое зависит на европейском континенте, отметил Зеленский.

"Поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского Союза. Мы стремимся получить от ЕС четкую, ясно сформулированную перспективу членства для Украины. Для украинцев важно, что Евросоюз признает и поддерживает наши стремления", - сказал президент.

Он также заявил о необходимости адаптировать торговую часть соглашения об ассоциации Украины с ЕС к современным экономическим реалиям. По словам Зеленского, это будет одной из важных тем саммита Украина - ЕС 1 октября в Брюсселе, пишет korrespondent.net.

Как сообщалось, посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что ЕС не планирует дальнейшей европейской интеграции Украины. Он отметил, что Украина является европейской страной в историческом, культурном и многих других планах.

Напомним, посольства США и Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что дальнейшая финансовая поддержка властей Украины будет зависеть от избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
korrespondent.net
  • Сегодня, 14:41
  • DTV
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