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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента и ежегодной индексации материнского капитала
В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента. Об этом заявил президент на встрече с сенаторами в Кремле.
"Это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году", - сравнил глава государства.
Ранее в Минтруде сообщили, что среднегодовой размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 443 рубля.
ПФР опроверг данные о возможной приостановке начисления пенсий на карты, сообщает rg.ru
Материнский капитал будет ежегодно индексироваться, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.
По словам главы государства, в 2020 году общий размер этой выплаты увеличен до 616 тысяч 617 рублей. При этом при рождении первого ребенка родители смогут получить 466 тысяч 617 рублей, напомнил он.
"И что также важно, материнский капитал будет ежегодно индексироваться", - заверил Владимир Путин.
Он уточнил, что со следующего года сумма маткапитала составит 639 тысяч 432 рубля, при появлении первого ребенка - 483 тысячи 882 рубля.
rg.ru
- Сегодня, 15:12
- DTV
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