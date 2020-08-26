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В Молдове появилисьэкспресс-тесты на гепатит В и С

В Молдове появилисьэкспресс-тесты на гепатит В и С

Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты РМ сообщило 23 сентября о появлении в Молдове новых экспресс-тестов на гепатит В и С. Как отметили в ведомстве, некоторые кагории граждан, находящихся в группе риска, могут бесплатно сдать такой анализ у семейного врача.

Семейные врачи будут проводить тестирование. Людей с положительным результатом отправят на прием к гастроэнтерологу, гепатологу или инфекционисту, чтобы подтвердить диагноз и назначить лечение, сообщает newsmaker.md.

В первую очередь, как отмечается в постановлении минздрава, в группе риска заражения гепатитом находятся люди на гемодиализе, те, кто внутривенно употребляет наркотики, партнеры и близкие больных гепатитом, ЛГБТ+, доноры крови, органов или спермы, беременные, те, кому переливали кровь, люди с ЗПП и ВИЧ, заключенные, люди с пересаженными органами или тканями, больные туберкулезом, люди с онклогическими заболеваниями, медперсонал, студенты медфакультетов и другие.
newsmaker.md
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