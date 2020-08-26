В Приднестровье будет запрещена оптовая и розничная торговля такими некурительными табачными изделиями, как табак жевательный, табак нюхательный, табак сосательный, насвай, и другими жевательными и сосательными никотиносодержащими смесями без содержания табака. Законопроект, который вносит изменения в Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и в Кодекс об административных правонарушениях, депутаты приняли в I чтении.
По словам автора законодательной инициативы Юрия Кравчука, подобные жевательно-сосательные смеси с никотином из-за своей доступности стали популярны среди молодежи. При этом доза никотина, которая поступает в организм человека, намного выше, чем при курении сигарет. Могут быть даже случаи летального исхода, отметил депутат. Но распространителей привлечь к ответственности по закону невозможно. Таким образом, предлагается запретить торговлю на территории Приднестровья такого вида табачных и никотиносодержащих изделий и ввести за их распространение штраф – от 100 до 300 РУ МЗП (от 1840 до 5 520 рублей), vspmr.orgпресс-служба ВС ПМР.
Идею о том, чтобы на законодательном уровне ограничить продажу снюсов и других некурительных табачных и бестабачных смесей, в Верховный Совет внесли депутаты Молодежного парламента ПМР. Соответствующее обращение в начале 2020 года молодые приднестровские парламентарии направили Председателю Верховного Совета и в МВД.
«Эту инициативу мы обсуждали в ноябре 2019 года с Молодежным парламентом Оренбурга. Через месяц мы получили методические рекомендации, по которым сформулировали, как должна звучать статья. Эта проблема актуальна, так как употребление никотина в виде таблеток и жевательных смесей – новый способ. Взрослые люди не всегда могут уследить за тем, что употребляет молодежь, в каком количестве и с каким составом. Поэтому мы сначала изучили статистику в Российской Федерации, а затем в Приднестровье», – рассказал председатель Молодежного парламента при Верховном совете ПМР Александр Савич.
При этом он подчеркнул, что официальной статистики нет, так как МВД не может зафиксировать то, что не является нарушением по закону. А после принятия законопроекта во II чтении и подписания президентом торговля некурительными табачными изделиями и сосательными никотиносодержащими смесями без содержания табака в Приднестровье будет под официальным запретом.
«Мы решили подправить закон и по жевательным смесям, чтобы установить запрет – дети не должны этим заниматься. И никто не должен это продавать. В дальнейшем нам надо будет быстрее реагировать на вновь появляющиеся смеси, которые могут использоваться и взрослыми, и детьми, для того, чтобы появлялись барьеры по их продаже», – отметил заместитель председателя Комитета по законодательству и правоохранительным органам Григорий Дьяченко.
В июле Верховный Совет принял изменения, вносимые в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и в Кодекс об административных нарушениях. Они запрещают детям и подросткам использовать устройства, имитирующие курение, вовлекать несовершеннолетних в этот процесс и вводят штрафы за продажу им кальянов, вейпов и электронных сигарет. Теперь запрет будут вводить и на торговлю снюсами и другими табачными и никотиносодержащими жевательными смесями. Парламентарии продолжат работу над проектом закона во II чтении. vspmr.org