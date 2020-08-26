Правительство РМ издало соответствующее распоряжение. Все авиа, жд и прочие катастрофы теперь будут расследоваться специальным бюро, которое появилось вследствие распоряжения правительства и называется Бюро Расследованмй. Это административный институт, подчиненный непосредственно правительству, и он будет заниматься не только расследованиями, но и выработкой рекомендации во избежание повторения подобных ситуаций.
Напрямую Бюро будет сотрудничать с Гепрокуратой, Генинспекторатом полиции, руководством пограничной полиции, ГИЧС, финансироваться Бюро будет из бюджета государства, сообщает Publika.md. Появление такого бюро соответствует плану Соглашения об Ассоциации с ЕС.