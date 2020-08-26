После полудня Председатель Правительства пригласил к диалогу членов Координационного совета по образованию при исполнительной ветви власти. Участники встречи обсудили выполнение задач, установленных Александром Мартыновым на прошлой неделе, и новые темы. Напомним, что объединение усилий руководителей минпроса, минздрава, минэкономразвития, столичного УНО, СЭС, советников Премьера на одной площадке нужно для обнаружения уязвимостей при организации учебы на всех уровнях системы просвещения и подготовки вариантов для их оперативного устранения. Возглавляет команду экспертов проректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко по экономической деятельности и стратегическому развитию Владислав Соколов.
Центральный вопрос сегодняшней беседы – потенциальное изменение школьного расписания. Суть заключается в том, чтобы добавить в будние дни пятый урок. Этот шаг позволит учителям проводить больше занятий в очной форме. Дополнительный плюс – разгрузка субботы. Для учеников 5-8 классов ее вовсе могут не задействовать, а для ребят 9-11 классов лекции будут вести в первой половине дня. Санэпидемстанция предложение поддерживает. Завтра Александр Мартынов поднимет его на заседании Оперштаба при Президенте.
Еще один пункт – это составление четкого перечня дисциплин, которые рекомендуется преподавать очно, внутри других или дистанционно. По сути, этот список поможет педагогам понять, как не уронить качество образования по всему спектру предметов, пишет пресс-служба Правительства.
Говорили и о сложностях, возникающих у преподавательского состава с подготовкой отчетности – как профильной, так и статистической. Александр Мартынов, выслушав собеседников, разделил проблему на две составляющие. Министра просвещения Председатель Правительства нацелил упростить или отсрочить процедуру подачи сведений, связанных непосредственно с учебным делом. Что касается информации статистического характера, то на нее будет введен мораторий на время сложной эпидемиологической обстановки, сказал Глава исполнительной ветви власти.
На предыдущей встрече поднимался вопрос нехватки медработников в школах. Министр здравоохранения Кристина Албул проинформировала, что в Тирасполе и Бендерах дефицита нет. А вот по районам кадровые пробелы есть, поэтому пришлось для педагогов организовывать подготовительные курсы по методологии наблюдения за состоянием здоровья коллег и детей. Вместе с тем глава ведомства признала, что это временное решение, так как полноценный функционал (проведение диспансеризации, вакцинации, флюорографии) – это прерогатива медсестры (медбрата). Осложняет положение дел тот факт, что большинство среднего медперсонала трудится в ковидных госпиталях.
Несмотря на сложности, представители Координационного совета по образованию предлагают привлечь в школьную сеть студентов медицинского факультета госуниверситета (после 3-го курса) и выпускников медколледжей. По поручению Александра Мартынова минздрав проанализирует, подходят ли по квалификации будущие медики для допуска в учебные заведения и как это сделать без ущерба для учебного процесса.
Кроме того, Премьер призвал проверить, как организовано питание для учителей в школах республики (о разрешении этой проблемы было объявлено сегодня), и взять на усиленный контроль обеспеченность (расход, остатки и потребность на следующие месяцы) всем необходимым – средствами защиты, дезинфектантами, бесконтактными термометрами и др. gov-pmr.org