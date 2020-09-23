Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в августе 2020 года. Как выяснилось, потребительские цены на продукты в России в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 1,1%. Ранее в январе—августе они выросли на 3,9%.
В ЕС потребительские цены на продукты питания за прошлый месяц снизились на 0,3%. По отношению к декабрю прошлого года европейские продуктовые цены поднялись на 1,3%.
Как отмечает Росстат, в августе тенденция к снижению потребительских цен на продукты питания сохранилась в большинстве стран ЕС. Наиболее заметно продукты подешевели за месяц в Польше, Латвии, Дании и Словакии, сообщает eadaily.com.
Овощи наиболее заметно подешевели по сравнению с предыдущим месяцем в Латвии (на 10,3%), Литве, Венгрии, Польше, Словакии (на 4,1−6,7%); фрукты — в Словакии (на 6,5%), Польше, Румынии, Бельгии (на 3,1−4,0%).
Потребительские цены на масла и жиры существеннее всего снизились в Дании (на 5,8%), Португалии, Нидерландах, Швеции (на 2,2−2,5%); на мясо и мясопродукты — на Кипре, в Дании, Латвии (на 1,6−1,9%).
В России в августе 2020 года среди наблюдаемых групп продуктов питания наибольшее снижение цен было отмечено на овощи — 10,5% (в ЕС овощи подешевели на 1,9%) и фрукты — 4,8% (в ЕС — на 1,1%).
Цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты увеличились на 0,8% (в ЕС — на 0,1%), мясо и мясопродукты — на 0,4% (в среднем по странам ЕС — снизились на 0,1%), масла и жиры выросли на 0,3% (в ЕС — снизились на 0,3%).
Хлебобулочные изделия и крупы, а также рыба и морепродукты подорожали на 0,2% (в странах ЕС в среднем за месяц цены на хлебобулочные изделия и крупы не изменились, на рыбу и морепродукты — выросли на 0,3%).
Цены на молочные изделия, сыры и яйца остались на уровне предыдущего месяца (в странах Европейского союза — выросли на 0,1%).
Следует отметить, что за период с начала текущего года во всех странах ЕС заметно увеличились потребительские цены на фрукты. Так, в Венгрии фрукты в августе 2020 года в среднем стоили на 41,0% дороже, чем в декабре 2019 года, в Болгарии, Словении, Эстонии, Польше, Литве, Португалии — на 16,0−23,2%.