Дети должны отказаться от газированных и сладких напитков, им следует выработать привычку пить обычную воду, в том числе из-под крана, пишет ТАСС.
С соответствующим заявлением выступил руководитель Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда, передает mir24.tv
Представитель ВОЗ отметил, что один и тот же бренд напитков – в зависимости от страны продажи – может содержать разное количество сахара. Например, в Великобритании одна бутылка сладкого напитка содержит 35-40 г сахара, а в Восточной Европе этот показатель будет уже на 10 г выше. И это при том, что для детей от 6 до 10 лет суточная норма потребления сахара составляет порядка 25 г.
Бреда отметил, что обычная вода может стать достойной альтернативой вредных напитков. Она не просто сохранит здоровье, но и поспособствует защите окружающей среды.