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Для развития мелиоративного комплекса в 2021 году появится новый источник финансирования

Для развития мелиоративного комплекса в 2021 году появится новый источник финансирования

Правительственную инициативу о внесении дополнения в Закон «Об основах налоговой системы» большинством голосов поддержали депутаты в ходе пленарного заседания. Проектом предлагается введение целевого сбора на развитие мелиоративного комплекса.

Текущую ситуацию в сфере налогообложения сельхозотрасли проанализировали эксперты. Исследование показало, что действующая налоговая нагрузка на сельскохозяйственных производителей находится у нижней границы оптимального диапазона. В настоящее время она зависит от выбранной схемы налогообложения и от площади обрабатываемых земель. Уровень налоговой нагрузки в Приднестровье в 2 раза ниже, чем в Молдове, отметила пресс-служба Правительства.

Размер сбора предложено установить на уровне 4 РУ МЗП за 1 гектар в год. При этом 1 РУ МЗП составит 12,5 руб. Такие суммы не повлекут существенной нагрузки на сельхозпроизводителей, но позволят значительно увеличить площадь орошаемых земель.

В условиях устойчивой засухи на первый план выходит вопрос восстановления и развития системы мелиорации. Последние годы для отечественных землепользователей стали испытанием. Природно-климатические условия негативно сказались на урожайности, особенно этого года. Некоторые хозяйства потеряли от 50% до 100% посевов.

Дополнительному сбору будут подлежать земли сельскохозяйственного назначения, занятые под пашню и многолетние насаждения, общей площадью 261 тыс. га. Таким образом, поступления от целевого сбора прогнозируются в сумме 13 млн. рублей.

Эти средства – целевые. Использовать их будут исключительно на восстановление и развитие инфраструктуры мелиоративного комплекса. В 2020 году из Фонда капитальных вложений направлялись средства на реконструкцию насосных станций. Однако выделяемых ресурсов не достаточно для удовлетворения всех поступающих заявок и предотвращения сокращения орошаемых земель. По предварительным расчётам, на эти цели потребуется 61,4 млн руб.

Учитывая дефицит государственных средств и необходимость заранее планировать как капитальный, так и текущий ремонт гидротехнических сооружений и сетей, было принято решение о формировании стабильного источника дохода в виде целевого сбора.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 09:07
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