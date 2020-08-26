Три функционирующих на сегодняшний день в Приднестровье коронавирусных госпиталя заполнены наполовину. Лечение в них проходит 701 пациент. Еще 119 граждан ожидают в условиях стационарной изоляции получения результатов исследования биоматериала на наличие COVID. Всего за время пандемии в республике зарегистрировано 3327 фактов заболевания коронавирусом. Умерло 85 носителей инфекции (летальность 2,6%), справились с болезнью 67% (2238 человек). В текущий период в республике наблюдается самая высокая за все время наблюдений заболеваемость. Растет охват населения тестированием. За три дня на анализ взято 1163 пробы. Всего за приднестровскую историю коронавируса в лабораторных условиях исследовано 37227 единиц. Поступила информация о новом для приднестровской практики типе экспресс-тестов. Их уже апробировали, сравнив эффективность с ПЦР-тестами. Результаты 100% продублированных исследований идентичны. При этом время проведения нового экспресс-теста на наличие антигена – всего 15 минут, а стоимость – вдвое ниже ПЦР. Министр здравоохранения проинформировала, что данный вид тестирования активно используется во многих странах, и рекомендовала последовать их примеру. Кристина Албул сообщила, что оборудование, необходимое для проведения означенного вида исследований, есть в трех приднестровских лабораториях. Президент поручил изучить коммерческие предложения, отметив, что считает целесообразным на данном этапе использовать параллельно возможности обоих видов тестирования, сообщает пресс-служба Президента.
На сегодняшнем заседании Оперативного штаба при Президенте ПМР по профилактике и недопущению распространения коронавируса повышенное внимание уделено растущей заболеваемости COVID-19 среди медперсонала. В Приднестровье зафиксировано 365 таких случаев (только на текущей неделе заболело 18 сотрудников медучреждений). Служебные расследования показали, что 146 медработников инфицированы в ходе исполнения служебных обязанностей, что говорит о ненадлежащей самозащите. Вадим Красносельский, напомнив об ответственности работников системы здравоохранения не только за свою жизнь, но и за здоровье каждого жителя страны, призвал руководителей медучреждений к повышенному контролю исполнения врачами и персоналом требований служебной безопасности. Еще один аспект, на котором остановился Вадим Красносельский, – обеспеченность ЛПУ средствами индивидуальной защиты, дезинфекторами, лекарственными препаратами. Глава государства напомнил о своем требовании: постоянно в наличии должен быть запас, достаточный для эффективного лечения 1000 пациентов. Пополнять его необходимо заблаговременно, подчеркнул Президент. Говорил Вадим Красносельский и о надбавках к зарплате медработникам, задействованным в антикоронавирусной работе. Любые нормативно-правовые изменения в этой сфере должны предварительно обсуждаться с главврачами и направляться на согласование в Администрацию Президента, нацелил Глава государства. При этом Вадим Красносельский подчеркнул, что любая экономия обязана быть разумной и не должна нарушать принципы социальной справедливости. Говорили на совещании о внедрении системы контроля исполнения гражданами требований самоизоляции с помощью мобильного приложения. Называться оно будет «Я дома». Установить приложение въехавший в страну гражданин будет обязан в течение суток. Завершаются организационные работы по запуску механизма.
Члены Оперштаба затронули тему предоставления на границе справок об отсутствии коронавируса, подтвержденном методом ПЦР. Участились случаи, когда документ предъявляют в электронном виде либо как распечатанную фотографию. Подтвердить его достоверность не представляется возможным. Потому принято решение сделать обязательным предоставление документа в бумажном виде с «мокрой» печатью медучреждения, выдавшего справку.
Что касается страхования лиц, направляющихся на отдых либо на работу за рубеж: Президент считает эту практику обоснованной, но при этом нацелил разработчиков соответствующих норм на доступность страховки. «Мы не должны забывать о том, что приднестровская медицина согласно Конституции должна быть бесплатной. Однако перекладывать на государство оплату рисков, которые несут граждане, выбывающие по собственной инициативе в период пандемии за границу, неправильно. То есть страховка должна предусматривать, что основные траты на медобслуживание остаются, как и прежде, для населения бесплатными, а дополнительные расходы, связанные с инфицированием коронавирусом и необходимостью бороться именно с этим недугом и его последствиями, должны покрываться за счет страхового полиса», – пояснил Вадим Красносельский, подчеркнув, что страховка – это форма партнерства гражданина и государства.
Еще одна важная тема сегодняшнего рабочего разговора членов Оперштаба – совершенствование образовательного процесса в условиях карантинных ограничений. Поступило предложение позволить учебным заведениям увеличить для 5 – 8 классов количество уроков в день до пяти (сейчас допустимый максимум – четыре), с тем чтобы освободить от занятий в школьных аудиториях субботу. Президент отметил, что допускает такую возможность, но при строгом соблюдении принципа пятидневки. Единственный вариант проведения занятий в субботу в таком случае – дистанционное обучение. Вадим Красносельский призвал по возможности минимизировать аудиторные уроки, напомнив, что в условиях растущей заболеваемости велик риск возвращения к организации учебы исключительно в режиме онлайн. «Образовательная система должна быть готова к такому развитию событий, потому уже сегодня целесообразно как можно больший объем знаний давать в ходе дистанционных уроков. Эту практику надо нарабатывать», – подчеркнул Вадим Красносельский.