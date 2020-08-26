Осенний период – важный составляющий этап подготовки к долгой зиме. Собирается урожай с полей, садов, огородов и виноградников. Самое время свадеб с пышным застольем и бокалами прекрасного домашнего вина.
Трудолюбивый и гостеприимный народ, живущий на территории Молдовы, издавна готовит этот благородный напиток в домашних условиях. Процесс приготовления вина сложен и соблюдение элементарных правил безопасности на определенном этапе его брожения крайне важен.
Как сообщает Управление полиции Гагаузии, ежегодно осенью в Молдове, из-за несоблюдения населением правил безопасности, регистрируется не менее 3-5 смертей от отравления газом при брожении молодого вина. Чтобы беда не произошла, необходимо помнить, что при брожении виноградного сусла выделяются токсичные газы, крайне вредные для человека, вдыхая которые он может потерять сознание, а затем, если вовремя не оказать медицинскую помощь, погибнуть.
Для того чтобы при изготовлении винной продукции избежать подобных трагических ситуаций, всем виноделам необходимо соблюдать следующие меры предосторожности при посещении помещений, в которых происходит брожение молодого вина:
- Использовать водяной затвор, который можно изготовить из обычной резиновой трубки, один конец которой герметично закрепить на крышке емкости для брожения, а другой опустить в емкость с водой. Тогда при брожении пузыри углекислого газа легко смогут выходить через воду, которая, в свою очередь, не допустит проникновение воздуха в бродильную ёмкость;
- Посещать данные помещения вдвоем. Один спустился – другой на поверхности;
- Направляясь в подвальное или иное помещение, где имеет место брожение вина, нужно захватить с собой свечу, которую необходимо зажечь у входа, и в том случае, если она будет гореть нормально, вы смело сможете заходить внутрь. Если же огонь свечи гаснет - это сигнал к тому, что входить в помещение опасно, так как там большое скопление углекислого газа, являющегося сильнодействующим ядом, ведь всего за несколько секунд человек может наглотаться данного газа и больше из погреба не выйти;
- Для удаления накопившегося углекислого газа в вышеуказанных помещениях необходимо открывать двери либо иные приспособления для вентиляции;
- Если всё же отравление угарным газом произошло, то пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, облить холодной водой и вызвать скорую медицинскую помощь.
Ежегодно кампания по предотвращению отравления проводится в Молдове в течение всего периода изготовления вина.