Выдача нейтральных номерных знаков автомобилистам из Приднестровья продлена до 1 сентября 2022 года. Предусматривающие это поправки вступили в силу после публикации в «Официальном мониторе».
Таким образом, лица, проживающие в населенных пунктах на левом берегу Днестра, смогут продолжить регистрацию транспортных средств с нейтральными номерами в Агентстве государственных услуг и, таким образом, получить доступ к международному дорожному движению, передает publika.md
Регистрация проходит на добровольной основе и осуществляется в двух регистрационных центрах, расположенных в городах Тирасполь и Рыбница.