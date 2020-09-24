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В Минске таксист ловко спас протестующего от силовиков

В Минске таксист ловко спас протестующего от силовиков

Водитель такси в белорусской столице спас одного из протестующих от задержания силовиками, видео инцидента опубликовано в YouTube.

На кадрах видно, как молодой человек бежит по направлению к дороге, его преследуют правоохранители. Парень пробегает перед такси, а затем садится в авто. Несмотря на попытки силовиков проникнуть в машину, таксист резко трогается с места, переезжает через бордюр и скрывается, передает radiosputnik.ria.ru

В Минске 23 сентября прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, о которой власти не сообщали заранее.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко.


radiosputnik.ria.ru
  • Сегодня, 18:41
  • DTV
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