Dnestr.TV

 
0

Госадминистрация Бендер предлагает создать в городе спортивный центр

Госадминистрация Бендер предлагает создать в городе спортивный центр

Глава Бендер Роман Иванченко представил руководителям спортивных школ проект реорганизации городской спортивной сферы. Он отметил, что целью такой реформы является не экономия каких-либо средств, а их рациональное использование.

«Ни одна группа закрыта не будет. Если мы увидим, что какие-либо виды спорта требуют больше групп, мы будем предпринимать меры по открытию дополнительных. Для этого у города ресурсы есть», - отметил Роман Иванченко.

Глава города подчеркнул, что в результате реорганизации ставки тренеров-преподавателей сокращаться не будут, сообщает ИА "Новости Приднестровья".

«Что касается преподавателей пенсионного возраста. Нет никакого разделения между тренерами-преподавателями по возрасту. Если преподаватель выполняет свои функциональные обязанности, если он занимается с детьми, даёт результаты, то, естественно, на общих основаниях он будет продолжать работать. Но функционал должен выполняться в полном объёме», - обратил внимание Роман Иванченко.

Сокращений по заработной плате также не планируется. Спортивные объекты продолжат работу в прежнем режиме.

В рамках проекта по реорганизации спортивной сферы в Бендерах будет создан спортивный центр, который объединит в себе 7 спортшкол города. При этом они сохранят свои названия и олимпийский статус. Все спортивные школы будут действовать как структурные подразделения единого спортивного центра.

На первом этапе пройдёт слияние всех школ. В течение двух дней будут составлены правила внутреннего распорядка по каждому учреждению и персональные графики. Как отметил глава города, это необходимо для того, чтобы знать, когда начинается и когда заканчивается рабочий день, определить «пустые места».

«Руководителей спортивных школ освободим от несвойственной им нагрузки, как администрирование и технические вопросы, связанные с обслуживанием здания, техникой безопасности, и многое другое», - добавил глава Бендер.

Также реформа коснётся и спортивных объектов. Так, у стадиона, бассейна, спортивного лагеря «Лира», физкультурно-оздоровительного комплекса «Северный» и Баскет-центра будет один руководитель. Исключение - спортивный оздоровительный лагерь «Юность».

Выбирать руководителя спортивного центра будут на конкурсной основе. Временно исполняющим обязанности назначен Николай Губа.

novostipmr.com
  • Сегодня, 18:45
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Спорт объединяет
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Это нужно живым

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • No comment. 26.08.20 Пожар в центре Тирасполя
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Спорт объединяет
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Это нужно живым
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна