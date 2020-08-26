Глава Бендер Роман Иванченко представил руководителям спортивных школ проект реорганизации городской спортивной сферы. Он отметил, что целью такой реформы является не экономия каких-либо средств, а их рациональное использование.
«Ни одна группа закрыта не будет. Если мы увидим, что какие-либо виды спорта требуют больше групп, мы будем предпринимать меры по открытию дополнительных. Для этого у города ресурсы есть», - отметил Роман Иванченко.
Глава города подчеркнул, что в результате реорганизации ставки тренеров-преподавателей сокращаться не будут, сообщает ИА "Новости Приднестровья".
«Что касается преподавателей пенсионного возраста. Нет никакого разделения между тренерами-преподавателями по возрасту. Если преподаватель выполняет свои функциональные обязанности, если он занимается с детьми, даёт результаты, то, естественно, на общих основаниях он будет продолжать работать. Но функционал должен выполняться в полном объёме», - обратил внимание Роман Иванченко.
Сокращений по заработной плате также не планируется. Спортивные объекты продолжат работу в прежнем режиме.
В рамках проекта по реорганизации спортивной сферы в Бендерах будет создан спортивный центр, который объединит в себе 7 спортшкол города. При этом они сохранят свои названия и олимпийский статус. Все спортивные школы будут действовать как структурные подразделения единого спортивного центра.
На первом этапе пройдёт слияние всех школ. В течение двух дней будут составлены правила внутреннего распорядка по каждому учреждению и персональные графики. Как отметил глава города, это необходимо для того, чтобы знать, когда начинается и когда заканчивается рабочий день, определить «пустые места».
«Руководителей спортивных школ освободим от несвойственной им нагрузки, как администрирование и технические вопросы, связанные с обслуживанием здания, техникой безопасности, и многое другое», - добавил глава Бендер.
Также реформа коснётся и спортивных объектов. Так, у стадиона, бассейна, спортивного лагеря «Лира», физкультурно-оздоровительного комплекса «Северный» и Баскет-центра будет один руководитель. Исключение - спортивный оздоровительный лагерь «Юность».
Выбирать руководителя спортивного центра будут на конкурсной основе. Временно исполняющим обязанности назначен Николай Губа.