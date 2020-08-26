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УЕФА разрешил пять замен в еврокубках и объявил о новом формате Юношеской Лиги

УЕФА разрешил пять замен в еврокубках и объявил о новом формате Юношеской Лиги

Также был одобрен новый формат проведения Юношеской лиги УЕФА-2020/21.
В четверг исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором принял ряд решений.

По итогам договоренностей с Ассоциацией европейских клубов и Европейскими лигами Исполнительный комитет УЕФА постановил наверстать матчи сборных, отмененные из-за паузы в марте 2020 года и переноса Евро с лета 2020-го на 2021 год. Эти встречи будут сыграны за счет продления окон в календаре ФИФА в марте и сентябре 2021 года. На этих отрезках сборные проведут не по два, а по три матча, сообщает korrespondent.net.

В случае одобрения со стороны ФИФА календарь матчей европейских сборных обретет следующий вид:

• 22-31 марта 2021 года: 3 тура
• 31 мая-8 июня 2021 года: товарищеские матчи в рамках подготовки к ЕВРО
• 30 августа-8 сентября 2021 года: 3 тура
• 4-12 октября 2021 года: 2 тура
• 8-16 ноября 2021 года: 2 тура
• 21-29 марта 2022 года: 2 тура стыковых матчей Европейской квалификации

Финальный турнир Лиги наций УЕФА будет сыгран в октябре 2021 года: 6-7 числа пройдут полуфиналы, а 10 октября - финал.

Три национальные ассоциации, чьи сборные играют в группе 1 (Италия, Нидерланды и Польша), заявили о заинтересованности в проведении турнира.

Исполнительный комитет УЕФА решил также оставить в силе правило пяти замен во всех матчах Лиги наций УЕФА, квалификации женского ЕВРО, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, женской Лиги чемпионов УЕФА и стыковых матчах Европейской квалификации до конца текущего сезона. Это решение принято с целью снизить нагрузку на футболистов в условиях уплотнения календаря сборных в сезоне 2020/21 из-за пандемии COVID-19.

Вследствие этого, разрешенное количество игроков в заявке на матч будет увеличено до 23 (если оно не было таковым изначально).

Из-за нежелания игроков путешествовать в нынешней ситуации и сложностей в организации международных матчей был одобрен новый формат проведения Юношеской лиги УЕФА-2020/21.

Стадия матчей на вылет начнется в турнире уже с 1/32 финала.

Турнир стартует в марте 2021 года после одобрения его окончательного формата Исполнительным комитетом УЕФА.

Исполком также решил, что в связи с организационными и операционными сложностями в нынешней ситуации все корпоративные мероприятия УЕФА в течение ближайшего полугода будет принимать Швейцария.

Соответственно, в Ньоне пройдут запланированные на декабрь 2020-го и март 2021-го заседания Исполнительного комитета УЕФА, а также Очередной Конгресс УЕФА в марте 2021-го.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:56
  • DTV
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