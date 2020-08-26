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Пресс-секретарь Зеленского заработала за август в полтора раза больше президента

Пресс-секретарь Зеленского заработала за август в полтора раза больше президента

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заработала за август в полтора раза больше, чем глава государства, сообщают "Украинские новости".

По данным издания, доход пресс-секретаря за последний летний месяц составил 46 218 гривен, в то время как сам Зеленский заработал 28 тысяч гривен, передает life.ru

Отмечается, что в эту сумму включён не только оклад — 17,7 тысячи гривен, но и надбавка за интенсивность труда (7 тысяч гривен), а также премия и выплаты за период служебных командировок в размере 21,5 тысячи гривен.

Однако из начисленной Мендель суммы вычли 9 тысяч гривен налогов и сборов. И в итоге пресс-секретарь получила за август зарплату в размере 37,2 тысячи гривен.

life.ru
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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