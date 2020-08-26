На пленарном заседании депутатский корпус рассмотрел законопроект, который предполагает компенсацию инвалиду войны расходов за ремонт автомобиля, который был приобретен за собственные средства и нужен по медицинским показаниям.
Представляя инициативу, глава Комитета по социальной политике Сергей Чебан подчеркнул: под действующую норму закона не попали 10 участников боевых действий, ставших инвалидами вследствие травмы или увечья, передает novostipmr.com
«С 2005 года льгота по компенсации за ремонт автомобиля данной категории инвалидов была приостановлена. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, с 2019 года Верховный Совет вместе с Правительством приняли решение о возвращении данной нормы. Более 50 человек воспользовались этим правом и получили компенсацию. Оказалось, что не все. 10 человек приобрели автомобили, бывшие в употреблении. То есть купили их менее 7 лет назад, а на практике автомобили выпущены и используются более 7 лет. А люди не могут воспользоваться нормой закона в части компенсации за ремонт автомобиля», – отметил Сергей Чебан.
Ранее норма закона разрешала получать компенсацию на ремонт автомобиля один раз после семилетней эксплуатации. Согласно новой редакции Закона «О социальной защите ветеранов войны» компенсация предусмотрена на ремонт приобретенного инвалидом войны автомобиля, с момента выпуска которого прошло 7 (семь) лет и более. Максимальный размер составляет чуть больше 9 тысяч рублей (505 РУ МЗП). По каждому заявлению он будет определяться с учетом показателей технического состояния автомобиля, подтвержденных документом (справкой) станции технического обслуживания, отмечается в законе. Изменения вступят в силу в начале следующего года, передает приднестровская парламентская пресс-служба.
На данные цели в бюджете 2021 года планируется заложить почти 100 тысяч рублей.